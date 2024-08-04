Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством

Того, що її вб'ють посеред білого дня у Львові, біля власного дому, на очах у купи людей, Фаріон точно уявити не могла

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа розповіла, що мати телефонувала їй в останні тижні та ставила деякі питання щодо безпеки сім'ї. Втім, вона не озвучувала ніяких побоювань й не стверджувала, що отримувала погрози.

«В останні тижні вона мені телефонувала і питала, чи я зачинила вікна і двері. Щодня ввечері телефонувала і питала, чи ми вдома, чи я забрала дітей. Вона мене берегла і ніколи не говорила мені про свої побоювання чи передчуття. Але коли ми йшли по вулиці, мама не любила, щоб позаду хтось йшов. Вона зупинялася, пропускала ту людину, тоді йшла далі», – розповіла Софія в інтерв'ю «Уніан».

Донька Фаріон пригадала цитату матері: «Я не боюся своєї смерті, бо такі, як я, своєю смертю не вмирають». Софія зазначила, що правду, яку говорила її мати, завжди боялися, бо «суспільство деколи не доростає до правди».

«Того, що її вб'ють посеред білого дня у Львові, біля власного дому, на очах у купи людей – вона точно уявити не могла», – додала вона.

Софія Особа зауважила, що цілком допускає версії щодо російського сліду у справі про вбивство Ірини Фаріон. Вона додала, що росіяни ще з давніх-давен вбивали українську інтелігенцію.

На запитання, чи вірить донька Фаріон, що слідство знайде замовника вбивства, вона відповіла: «Зараз триває слідство, будуть шукати. Наразі коментувати не можу», – сказала вона, додавши, що їй правоохоронці не надали більше інформації, ніж озвучували публічно.

Раніше донька Ірини Фаріон розповіла, як планує продовжувати справу матері.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.