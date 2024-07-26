Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Підозрюваний у вбивстві Фаріон перебуватиме під вартою терміном на 60 днів

Суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави. Про це стало відомо з трансляції.

Зокрема, суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу. Оскільки, за їхніми словами, є ризик переховування юнака від слідства та знищення речових доказів.

Після того, як суддя пішов до нарадчої кімнати, він відхилив прохання захисту у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Свою позицію адвокат 18-річного хлопця пояснив тим, що у справі мало доказів, які вказують на причетність підозрюваного.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.