Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу
Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави. Про це стало відомо з трансляції.
Зокрема, суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу. Оскільки, за їхніми словами, є ризик переховування юнака від слідства та знищення речових доказів.
⚖️Суддя Юрків оголошує рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваному.
📽Суспільне Львів https://t.co/kQaiu9e1cS pic.twitter.com/p0reLGa76A
Після того, як суддя пішов до нарадчої кімнати, він відхилив прохання захисту у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Свою позицію адвокат 18-річного хлопця пояснив тим, що у справі мало доказів, які вказують на причетність підозрюваного.
Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.
⚖️Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон арештували в залі суду
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Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.
На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.
До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.
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