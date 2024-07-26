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Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Убивство Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Підозрюваний у вбивстві Фаріон перебуватиме під вартою терміном на 60 днів
фото: Суспільне

Суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави. Про це стало відомо з трансляції.

Зокрема, суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу. Оскільки, за їхніми словами, є ризик переховування юнака від слідства та знищення речових доказів.

Після того, як суддя пішов до нарадчої кімнати, він відхилив прохання захисту у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Свою позицію адвокат 18-річного хлопця пояснив тим, що у справі мало доказів, які вказують на причетність підозрюваного.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. 

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

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Теги: суд вбивство напад Ірина Фаріон

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