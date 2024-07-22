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Похорон Фаріон та нові безпекові угоди. Головне за 22 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Похорон Фаріон та нові безпекові угоди. Головне за 22 липня
фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Сьогодні мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон

Похорон Фаріон, нові безпекові угоди, Євросоюз продовжив санкції проти РФ. «Главком» склав добірку новин 22 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Похорон Фаріон

Сьогодні мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. До Львова прибули автобуси та громадяни з усіх куточків України, щоб попрощатися з Іриною Фаріон.

Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни. Серед них однопартійці Фаріон: лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та інші колишні депутати.

Згодом траурна процесія з труною Ірини Фаріон рушила з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар. Процесія скандувала «Мова має значення». 

Поховання Фаріон завершилося близько 17:30. Присутні на похороні Ірини Фаріон заспівали гімн України на Личаківському кладовищі. Також згодом лунав гімн ОУН.

Президент Естонії затвердив новий уряд

Президент Естонії Алар Каріс у понеділок, 22 липня, затвердив склад нового уряду на чолі з Крістеном Міхалом. Раніше Рійгікогу надав Крістену Міхалу повноваження для формування уряду.

До роботи уряд Міхала приступить у вівторок, 23 липня, після складання присяги в Рійгікогу. Новий уряд сформовано правлячою коаліцією, до якої входять Партія реформ, Соціал-демократична партія і Eesti 200.

Євросоюз продовжив санкції проти РФ

Європейський союз 22 липня на шість місяців продовжив санкції проти Росії за агресію проти України. Вони діятимуть до кінця січня 2025 року. Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Також санкції передбачають заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону використання системи SWIFT кількома російськими банками, заборону мовлення в Євросоюзі підтримуваних Кремлем засобів масової інформації.

Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод

Україна збирається підписати ще чотири нові безпекові угоди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами», – повідомив президент.

Як каже Зеленський, команда президента планувала, аби Україна мала підписані угоди про гарантії безпеки з різними країнами і не лише з країнами НАТО.

Київ змусив забудовника відновити садибу Зеленських

Столична влада змусила забудовника і власників історичної будівлі на вул. Кониського, 22 у Києві відновити садибу Зеленських. Про це повідомив депутат від фракції «Удар» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець.

«Місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив. Представник забудовника зробив відповідну заяву на камеру. Щойно після палкої дискусії під час засідання консультативної ради департаменту культурної спадщини представник власника садиби Зеленських завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю», – написав він.

Як каже Білоцерковець, власник, департамент культурної спадщини КМДА та представники громади підписали відповідний меморандум, згідно з яким власник має повернути будівлю до первісного стану.

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Теги: війна Ірина Фаріон похорон Європейський союз

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