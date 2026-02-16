Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони

Коли починається Великий піст 2026 року

Цьогорічний Великий піст для православних розпочнеться 23 лютого. У цей час віряни відмовляються від м’ясної та молочної їжі, а також від розваг, веселощів та святкувань. Як правильно дотримуватися Великого посту читайте у матеріалі «Главкома».

Вважається, що Великий піст найважливіший і найтриваліший з усіх православних постів. Щороку цей період триває 48 днів і закінчується напередодні Великодня, 10 квітня. Тож уже 11 квітня віряни зможуть повернутися до звичного способу життя.

Весь піст ділиться на:

святу Чотиридесятницю (це 5 седмиць (тижнів) + 5 днів);

(це 5 седмиць (тижнів) + 5 днів); Лазареву суботу ;

; Вхід Господній в Єрусалим ( Вербна неділя );

); Страсну седмицю (тиждень) перед Великоднем (6 днів).

Кожен із семи тижнів наповнений особливим духовним змістом.

Історія Великого посту

Церква встановила Великий піст у пам'ять про поневіряння Сина Божого пустелею. 40 днів він, нібито, відмовляв собі у спокусі, не споживав м'ясні страви, не веселився і не розважався.

Перший день Великоднього посту відомий як Чистий понеділок, а весь перший тиждень називається Чистою седмицею. У минулому у цей день люди споживали гриби, соління та квашення. Другий тиждень посту названий Друга седмиця. Саме тоді дівчата в давнину починали вишивати свої майбутні весільні сукні.

Третій та четвертий тижні відомі як Хрестопоклонні. У четвер господині зазвичай пекли печиво з пісного тіста у вигляді «хрестів» з родзинками посередині. Хрест мав особливе значення для вірян, адже Ісус Христос прийняв смерть заради людства саме на хресті.

П'ятий тиждень називається Похвальною седмицею, а шостий – Вербною неділею. Субота Вербної неділі має назву Лазарева субота, коли вшановується пам'ять про Лазаря, брата Марфи і Марії, якого воскресив Ісус Христос.

Протягом Великого посту віряни готуються до святкування Великодня не тільки духовно, а й фізично. Вони виділяють більше часу на молитву та духовне читання, а також відмовляються від вживання важкої їжі. На столі повинні бути лише пісні страви. У Великий піст важливо причаститися і сповідатися хоча б раз.

Як розповідає церква, піст пом’якшує душу для покаяння. Коли ви відмовляєте своїм пристрастям – прояснюється духовний розум. Людина починає краще бачити свої недоліки, у неї з’являється бажання очистити свою совість і покаятися перед Богом.

Крім того, правила посту в католиків і православних мають деякі відмінності. Східна церква офіційно досі зберігає монастирський устав з досить суворими обмеженнями, яких на практиці мало хто дотримується. Західна церква значно послабила вимоги щодо їжі, зробивши їх більше символічним. Водночас усе більш популярними стають поради дотримуватись Великого посту згідно з власними обставинами та порадами священників.

Великий піст: як підготуватись і що треба пам'ятати

Хто збирається постити у Великий піст перед Великоднем, варто підготуватися завчасно. Це потрібно, щоб не було стресу для організму. Різка відмова від продуктів тваринного походження, а також відмова від жирного, смаженого, солодкого може призвести до погіршення загального стану організму, волосся, нігтів, шкіри. Ви можете відчувати слабкість, втому.

Продумайте план харчування за два тижні до посту. Пропишіть, які продукти для страв додати в своє меню, щоб не відчувати дефіциту білку, корисних жирів та мікроелементів, глюкози.

До прикладу, білок є в цільнозернових продуктах, таких як кіноа. А ще в квасолі та бобах, таких як сочевиця і нут. Також є в овочах, таких як артишоки, спаржа, броколі та шпинат і в соєвих продуктів, таких як тофу і темпе.

Овочі мають бути основою вашого раціону. Запасайтеся цими продуктами з високим вмістом клітковини та поживних речовин. Фрукти також важливі. Квасоля може допомогти вам почуватися ситим. Якщо ви вибираєте консервовану квасолю, вибирайте варіанти з низьким вмістом натрію або без нього.

Різка відмова від м’яса, молочних продуктів та яєць може стати шоком для організму. Тому потрібно завчасно почати прибирати зі свого раціону деякі види продуктів фото з відкритих джерел

Горіхи та насіння – невеликі за розміром, але багаті корисними жирами, клітковиною, вітамінами та мінералами. Кальцій можна отримувати не тільки з молочних продуктів, а й з таких продуктів, як тофу, тахіні та деякі види зелені.

Ідеально зберегти у телефоні список таких продуктів, щоб завжди був під рукою, коли заходите в магазин. Також збережіть собі рецепти пісних гарячих страв, запіканок, котлет та інших ситних страв.

Виключайте щодня один продукт або зменшуйте до мінімуму, який був звичним у вашому раціоні. Наприклад, м'ясо або солодощі. Спробуйте готувати на пару. Цей процес забезпечить плавний перехід до нового раціону без стресу для організму.

У піст важливо не переїдати. Тож подумайте про поступове зменшення порцій, щоб організм звик та не відчував постійного голоду.

Говіння під час посту – це підготовка до Великодня, очищення перед головним святом фото з відкритих джерел

Правила Великого посту

Під час посту перед Великоднем важливо дотримуватися низки правил. Вони допомагають очиститися не тільки фізично, а й духовно:

більше молитися, читати Святе Письмо;

частіше відвідувати храм;

каятися;

стежити за своїми думками та вчинками – не хвалитися, не заздрити, не засуджувати.

Також важливо під час Великого посту робити якомога більше благих справ – допомагати тим, хто потребує допомоги, приділяти час близьким людям. Важливо стежити за своїми думками, мовою, діями. Крім того, це гарний час, щоб відмовитися від шкідливих звичок.

Що не можна їсти під час Великого посту?

Під час Великого посту забороняється вживати в їжу м'ясні продукти, рибу, яйця, молоко чи споживати продукти частіше одного разу на день, пити алкогольні напої та палити.

Що можна їсти під час Великого посту?

Дозволяється лише рослинна їжа (фрукти, овочі, сухофрукти), соління і квашення, сухарі, чай, бублики, гриби, горіхи, чорний і сірий хліб, каші на воді, киселі.

На вихідні, а також у дні великих свят, які збігаються з Великим постом, дозволяється додати до раціону пісну олію, вино, а вживання їжі збільшується до двох разів на день.

У Великий піст не дозволено споживати споживати продукти частіше одного разу на день, пити алкогольні напої чи палити фото з відкритих джерел

Існує і певний графік харчування, якого варто дотримуватися в інші дні посту:

понеділок, середа, п'ятниця – сухоїдіння (компоти, вода, овочі та фрукти);

– сухоїдіння (компоти, вода, овочі та фрукти); вівторок і четве р – гаряча їжа без олії;

р – гаряча їжа без олії; субота і неділя – гаряча їжа з олією.

Тривалі періоди посту

Протягом першого тижня та Страсного тижня важливо утриматися від мʼясних продуктів та страв, приготованих з них.

Пост у понеділок, середу та пʼятницю

Щотижня в ці дні слід утриматися від споживання мʼясних продуктів та страв. У перший день посту (понеділок, 18 березня) – повне утримання від їжі.

Кожен сам обирає, чи дотримуватися суворого посту, чи виключити тільки м'ясо та рибу. Але в найбільш правильному варіанті харчуватися потрібно приблизно так, як зазначено у календарі харчування:

Дата Меню на Великий піст 23.02 відмовтеся від їжі, дозволяється тільки пиття води 24.02 - 27.02 відмовтеся від гарячої їжі; допускається вживання хліба, горіхів, сухофруктів, меду і сирих фруктів та овочів 28.03 і 01.03 їжте гарячу їжу з додаванням рослинної олії. Ідеально включити в меню варені або тушковані овочі, каші та супи на воді 02.03 складіть раціон з овочів, фруктів і горіхів 02.03 готуйте гарячі страви без олії 03.03 віддайте перевагу крупам, овочам і бобовим 04.03 приготуйте гарячу їжу без олії 05.03 сухоїдіння 06.03 і 07.03 використовуйте рослинну олію в готуванні гарячих страв 08.03 насолоджуйтеся свіжими салатами 09.03 з'їжте кашу або пісний суп без олії 10.03 сухоїдіння 11.03 приготуйте щось гаряче без рослинної олії 12.03 віддайте перевагу горіхам, фруктам і овочам 13.03 і 14.03 зваріть кашу або суп, можете використовувати олію 15.03 обмежтеся свіжими овочами та фруктами 16.03 з'їжте гарячого без олії 17.03 урізноманітніть раціон бобовими та продуктами із сої 18.03 потушкуйте овочі без олії 19.03 сухоїдіння 20.03 і 21.03 використовуйте рослинну олію і приготуйте пісну страву 22.03 їжте більше овочів і фруктів 23.03 зробіть вибір на користь гарячої їжі без олії 24.03 обмежтеся продуктами для сухоїдіння 25.03 зваріть суп або кашу без використання олії 26.03 з'їжте горіхів, сухофруктів і салат 27.03 і 28.03 доповніть раціон жирами з рослинної олії 29.03 віддайте перевагу сухоїдінню 30.03 приготуйте гарячу їжу без олії 31.03 їжте побільше рослинних продуктів 01.04 обмежтеся гарячою їжею без олії 02.04 купіть соєвий сир і доповніть ним улюблені овочі 03.04 їжте приготовані з використанням олії страви та рибну ікру 04.04 дозвольте собі з'їсти страви з риби та морепродуктів 05.04 - 10.04 поверніться до сухоїдіння

фото з відкритих джерел

Кому можна утриматися від посту

Варто пам’ятати, що постувати можуть лише повністю здорові особи, щоб не нашкодити собі. Також можуть утриматися від посту діти, вагітні та жінки, що годують груддю, пенсіонери, військовослужбовці, люди з хронічними хворобами, а також ті, хто зараз перебуває у важких життєвих ситуаціях та не має змоги постувати.

Як вийти з Великого посту

Після закінчення посту, попри велику кількість смачної їжі за великоднім столом, не варто налягати на яйця, м'ясо та іншу важку їжу – організму знадобиться час, щоб адаптуватися до повсякденної дієти, переїдання на Великдень стане для нього великим навантаженням.

Надмірне споживання жирної та солодкої їжі після посту може призвести до загострення хронічних захворювань і порушень роботи шлунково-кишкового тракту

Збільшувати частку тваринної їжі в раціоні потрібно поступово – почати можна з молочних продуктів, потім повернути на повсякденний стіл рибу і яйця.

М'ясо варто починати їсти в останню чергу, і вже тим паче відразу після посту не можна налягати на копченості, гостру і смажену їжу. Те ж саме стосується й алкоголю – на свято можна дозволити собі декілька келихів вина.

Заборони у Великий піст

Під час Великого посту християни багато моляться і дотримуються обмежень. В ці дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву – моляться вдома, щодня.

Також віряни приділяють більше часу для читання Біблії, намагаються робити більше добрих справ.

Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.

Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів'я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон – на інтимну близькість.