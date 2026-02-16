Павлишин очолив Вищий антикорупційний суд
14 лютого 2026 року сплив строк адміністративних повноважень голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко
Адміністративні повноваження голови Вищого антикорупційного суду здійснюватиме Олег Павлишин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.
14 лютого 2026 року сплив строк адміністративних повноважень голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко.
«Відповідно до частини 3 ст. 34 закону України «Про судоустрій і статус суддів», з 15 лютого 2026 року адміністративні повноваження голови суду здійснює суддя Апеляційної палати ВАКС Олег Павлишин як суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді», – йдеться у повідомленні.
За даними Transparency International Ukraine, Олег Федорович Павлишин – чинний суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. У 2022-2023 роках деякий час виконував обов’язки голови ВАКС як суддя з найбільшим стажем роботи.
Працював слідчим у районному відділі МВС у Львові. З 1994 року працював суддею в Городоцькому райсуді Львова, з 2002 року – суддею Апеляційного суду Львівської області.
До слова, у 2023 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на загальних зборах суддів ухвалив рішення про призначення головою ВАКС Віри Михайленко.
Коментарі — 0