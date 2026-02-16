Головна Країна Суспільство
Павлишин очолив Вищий антикорупційний суд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Павлишин очолив Вищий антикорупційний суд
Павлишин у 2022-2023 роках деякий час виконував обов’язки голови ВАКС як суддя з найбільшим стажем роботи
фото: Transparency International Ukraine

14 лютого 2026 року сплив строк адміністративних повноважень голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко

Адміністративні повноваження голови Вищого антикорупційного суду здійснюватиме Олег Павлишин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

14 лютого 2026 року сплив строк адміністративних повноважень голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко.

«Відповідно до частини 3 ст. 34 закону України «Про судоустрій і статус суддів», з 15 лютого 2026 року адміністративні повноваження голови суду здійснює суддя Апеляційної палати ВАКС Олег Павлишин як суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді», – йдеться у повідомленні.

За даними Transparency International Ukraine, Олег Федорович Павлишин – чинний суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. У 2022-2023 роках деякий час виконував обов’язки голови ВАКС як суддя з найбільшим стажем роботи.

Працював слідчим у районному відділі МВС у Львові. З 1994 року працював суддею в Городоцькому райсуді Львова, з 2002 року – суддею Апеляційного суду Львівської області. 

До слова, у 2023 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на загальних зборах суддів ухвалив рішення про призначення головою ВАКС Віри Михайленко.

Вищий антикорупційний суд

