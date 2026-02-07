7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 лютого у світі відзначають День народження вогнегасника. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День народження вогнегасника

Саме 7 лютого 1863 року американець Алан Крей запатентував перший пристрій для гасіння пожеж. Сьогодні це незамінний атрибут безпеки, особливо для українських рятувальників ДСНС, які щодня ліквідовують наслідки влучань ворожих ракет та дронів.

День періодичної таблиці

7 лютого відзначається День періодичної таблиці або День Періодичної системи хімічних елементів (Periodic Table Day) – свято, присвячене одному з найважливіших інструментів у хімії. Цей день вшановує не лише саму таблицю, але й науковців, які зробили внесок у її створення та розвиток.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

7 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Партенія, який жив у IV столітті. Народився він у Віфінії, був сином диякона. З дитинства Партеній вирізнявся милосердям: займаючись рибальством, він роздавав весь заробіток бідним.

За свою побожність він отримав дар чудотворення. Згодом був висвячений на єпископа міста Лампсак. Преподобний Партеній прославився як великий цілитель та вигнанець нечистих духів. Він був відомий тим, що нікому не відмовляв у допомозі, зцілюючи навіть найважчі хвороби молитвою та іменем Христовим. Його життя є прикладом безкорисливого служіння людям.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Погода до полудня вказує на те, якою буде перша половина наступної зими;

Сильний вітер 7 лютого – рік буде багатим на опади, а літо – прохолодним;

На небі хмари пливуть проти вітру – скоро розпочнеться снігопад;

Ранковий туман – чекайте на швидку відлигу.

У народі вважалося, що на Партенія добре займатися лікуванням та благодійністю, оскільки святий допомагає тим, хто дбає про ближніх.

Історичні події

457 – Лев I Макелла став візантійським імператором.

1483 – відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видав книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року», яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.

1497 – прихильники Джироламо Савонароли спалили у Флоренції тисячі світських, «гріховних» книг, предметів мистецтва тощо.

1807 – битва під Пройсіш-Ейлау у війні четвертої коаліції.

1831 – польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний.

1855 – підписаний Сімодський трактат – перша дипломатична угода між Росією та Японією, що встановила кордон двох держав.

1889 – американець Герман Голлеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину

1906 – сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах)

1942 – на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх.

1991 – тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10.

1992 – 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу.

1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України.

2009 – лісові пожежі у штаті Вікторія призвели до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, загинули 173 особи.

2010 – відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.

2016 – Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН.

2018 – розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення («ПВК Вагнера») під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Анатолій, Віталій, Григорій, Дмитро, Петро, Степан, Фелікс, Пилип.