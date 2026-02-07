Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 7 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 лютого у світі відзначають День народження вогнегасника. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День народження вогнегасника

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Саме 7 лютого 1863 року американець Алан Крей запатентував перший пристрій для гасіння пожеж. Сьогодні це незамінний атрибут безпеки, особливо для українських рятувальників ДСНС, які щодня ліквідовують наслідки влучань ворожих ракет та дронів.

День періодичної таблиці

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

7 лютого відзначається День періодичної таблиці або День Періодичної системи хімічних елементів (Periodic Table Day) – свято, присвячене одному з найважливіших інструментів у хімії. Цей день вшановує не лише саму таблицю, але й науковців, які зробили внесок у її створення та розвиток.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

7 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Партенія, який жив у IV столітті. Народився він у Віфінії, був сином диякона. З дитинства Партеній вирізнявся милосердям: займаючись рибальством, він роздавав весь заробіток бідним.

За свою побожність він отримав дар чудотворення. Згодом був висвячений на єпископа міста Лампсак. Преподобний Партеній прославився як великий цілитель та вигнанець нечистих духів. Він був відомий тим, що нікому не відмовляв у допомозі, зцілюючи навіть найважчі хвороби молитвою та іменем Христовим. Його життя є прикладом безкорисливого служіння людям.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Погода до полудня вказує на те, якою буде перша половина наступної зими;
  • Сильний вітер 7 лютого – рік буде багатим на опади, а літо – прохолодним;
  • На небі хмари пливуть проти вітру – скоро розпочнеться снігопад;
  • Ранковий туман – чекайте на швидку відлигу.

У народі вважалося, що на Партенія добре займатися лікуванням та благодійністю, оскільки святий допомагає тим, хто дбає про ближніх.

Історичні події

  • 457 – Лев I Макелла став візантійським імператором.
  • 1483 – відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видав книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року», яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.
  • 1497 – прихильники Джироламо Савонароли спалили у Флоренції тисячі світських, «гріховних» книг, предметів мистецтва тощо.
  • 1807 – битва під Пройсіш-Ейлау у війні четвертої коаліції.
  • 1831 – польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний.
  • 1855 – підписаний Сімодський трактат – перша дипломатична угода між Росією та Японією, що встановила кордон двох держав.
  • 1889 – американець Герман Голлеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину
  • 1906 – сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах)
  • 1942 – на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх.
  • 1991 – тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10.
  • 1992 – 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу.
  • 1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України.
  • 2009 – лісові пожежі у штаті Вікторія призвели до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, загинули 173 особи.
  • 2010 – відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.
  • 2016 – Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН.
  • 2018 – розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення («ПВК Вагнера») під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Анатолій, Віталій, Григорій, Дмитро, Петро, Степан, Фелікс, Пилип.

Читайте також:

Теги: релігія календар традиції свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
8 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 14 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 січня 2026: традиції та молитва
13 сiчня, 22:00
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
22 сiчня, 22:00
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:00
Посівний календар на лютий 2026: старт розсадного сезону та підготовка до весни
Посівний календар на лютий 2026: старт розсадного сезону та підготовка до весни
31 сiчня, 21:00
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
23 сiчня, 22:00
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Діджей вечірки просто неба під час блекауту у столичному ЖК
Шашлики й танці. Жителі столичного ЖК влаштували вечірку під час блекауту (відео)
16 сiчня, 09:33

Суспільство

7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва
Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України (список)
Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України (список)
Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
5 лютого, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua