Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка

Київська обласна військова адміністрація відреагувала на повідомлення про те, що 82-річний кінооператор Павло Лойко нібито помер від виснаження, надавши результати медичної експертизи померлого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву КОВА.

Першою про трагедію повідомила Світлана Поклад, сусідка родини та вдова композитора Ігоря Поклада. За її словами, Павло Лойко та його дружина Лідія останнім часом вели відлюдницький спосіб життя і перебували у скрутному матеріальному становищі. Вона зазначила, що серце чоловіка нібито не витримало виснаження, оскільки родина «два тижні сиділа на воді» через брак коштів.

Офіційна причина смерті Павла Лойка

У Київській обласній військовій адміністрації інформацію про смерть від голоду чи переохолодження спростували. За даними лікарського свідоцтва про смерть, виданого після розтину 5 лютого, причиною став стан здоров'я.

«Причиною смерті є хронічна ішемічна хвороба серця. Ознаки переохолодження чи нестачі їжі відсутні», – наголосили в адміністрації.

Також у КОВА повідомили, що будинок родини газифікований та має пічне опалення, а пенсія померлому нараховувалася вчасно. Соціальні служби підтвердили, що подружжя майже не підтримувало контактів з оточенням, що ускладнювало моніторинг їхнього стану.

Допомога вдові та соціальна підтримка

Наразі дружину померлого Лідію Лойко взяли на соціальний облік як одиноку особу похилого віку. Влада наголосила, що на Київщині у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичному секторі, спричиненою ворожими ракетно-дроновими атаками, діє комплексна система підтримки населення. Вона охоплює гаряче харчування, пункти обігріву, надання базових гуманітарних послуг.

«Наразі в області послуги соціальних служб отримують близько 46 тисяч одиноких та малозахищених людей. Щоденно 10 039 маломобільних осіб отримують соціальну послугу «догляд вдома» та перебувають на обслуговуванні у територіальних центрах і центрах надання соціальних послуг», – повідомили у КОВА.

Павла Лойка, який присвятив багато років роботі на кіностудії імені О. Довженка та працював над легендарною стрічкою «Пропала грамота», поховають за рахунок місцевого бюджету.