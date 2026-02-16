Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках
17 – Китайський Новий рік 2026
колаж: glavcom.ua

За традицією у кожного року в Китаї є свій символ. У 2026 році це Червоний Вогняний Кінь

У Китаї та інших країнах Східної Азії Новий рік святкують не в кінці грудня, як у багатьох культурах, а щороку в різний період. І кожен рік проходить під покровительством певного символу. «Главком» розповідає, чим його святкування відрізняється від нашого.

Зміст

Коли починається Китайський Новий рік у 2026 році

Дата Китайського Нового року залежить від місячних циклів – святкування випадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2026 році Китайський Новий рік настане 17 лютого. Святкування триватиме 15 днів і завершиться традиційним Святом ліхтарів.

Через різницю в літочисленнях у Китаї зустрічатимуть не 2026-й, а 4723 рік.

Під яким знаком проходитиме Новий рік за китайським календарем

За традицією у кожного року в Китаї є свій символ. У 2026 році це – Червоний Вогняний Кінь. Китайський календар побудований на 12-річному циклі тварин, які поєднуються з п'ятьма стихіями.

Кінь символізує енергію, швидкість, незалежність та нестримну волю. Стихія Вогню додає цьому знаку пристрасті, рішучості та динамізму. Очікується, що цей рік буде «потужним» у плані змін, швидких рішень та активного руху вперед. Люди, народжені в рік Коня, зазвичай товариські, енергійні та люблять бути в центрі уваги.

Оскільки 2026 рік пройде під егідою стихії Вогню, він обіцяє бути значно динамічнішим за попередні. Ось кілька цікавих фактів про цей символ:

  • Рідкісність: Рік саме Вогняного коня трапляється лише раз на 60 років (попередній був у 1966-му).
  • Темперамент: Вважається, що цей рік приносить великі світові зміни, наукові прориви та сплеск творчої енергії.
  • Кольори успіху: Окрім традиційного червоного, удачу в 2026 році приноситимуть насичений помаранчевий та золотий.
  • Кому пощастить: Найбільш сприятливим рік буде для людей, які не бояться ризикувати та починати нові масштабні проєкти.

До речі, у китайській традиції вважається, що діти, народжені в рік Вогняного Коня, мають надзвичайно сильний характер і природне лідерство.

Традиції святкування

Самі китайці досить серйозно ставляться до традицій і вірять у прикмети. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад 3000 років.

У китайців є власна легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської рік).

Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків.

Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, таким чином вони очищають своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Таким чином вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

Вважається, що правильно зустрінутий Новий рік принесе достаток на всі наступні 12 місяців.

  • Генеральне прибирання: Перед святом важливо вимести з дому весь «пил минулого року», щоб звільнити місце для позитивної енергії «ці».
  • Червоний колір: Будинки прикрашають червоними ліхтарями та написами «фу» (щастя). Червоний – колір вогню, який відлякує злого монстра Няня.
  • Родинна вечеря: Це найголовніша частина свята. Обов’язково готують пельмені (цзяоцзи), що формою нагадують злитки золота, та рибу, яка символізує достаток.
  • Червоні конверти (Хунбао): Традиція дарувати гроші в червоних конвертах дітям та підлеглим залишається незмінною протягом століть.
  • Танці та феєрверки: Гучні вибухи петард мають відганяти злих духів, а танці левів та драконів привертають удачу для всієї громади.

Привітання з Китайським Новим роком у прозі

З новим роком! Нехай рік Вогняного Коня принесе тобі невичерпну енергію та стрімкий успіх у всіх починаннях. Бажаю летіти до своїх мрій швидше за вітер!

***

Вітаю з Китайським Новим роком! Нехай цей рік буде яскравим, як вогонь, і принесе у твій дім лише тепло, щирі усмішки та справжній добробут.

***

Бажаю у 2026 році мати таку ж витривалість та силу, як символ року. Нехай кожен твій крок буде впевненим, а шлях до перемоги – прямим і легким!

***

Зі святом весни! Нехай у 4723 році за китайським календарем твоє життя наповниться гармонією, а серце – пристрастю до нових відкриттів.

Привітання з Новим 2026 роком у віршах

Коли зима вже закінчується,
І подекуди підтанув лід,
Але поспішаємо всім народом
Зустрічати Китайський Новий рік.
Здоров’я, щастя і надію,
Нехай у ваш дім швидше несе,
І буде краще все, ніж раніше,
У цей Новий рік!

***

Вогняний Кінь уже копитом б’є,
Новий рік китайський настає!
Хай принесе він радість у хати,
Щоб всі були щасливі і багаті.

***

Червоний ліхтар у небі палає,
Східний Новий рік до нас прибуває.
Хай Кінь принесе перемогу і силу,
Щоб доля була до вас завжди мила!

***

Хай розквітне весна серед зими,
Щоб були усміхненими й здоровими ми.
Кінь вогняний нехай радість дарує,
І мир по всій землі запанує!

Привітання у листівках

Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 1
Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 2
Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 3
Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 4
Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 5

Читайте також:

Теги: Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не поступово, а беззупинно: як скорочується «вічна війна» Кремля
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
9 лютого, 13:41
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією
Китай закликав США припинити розігрувати карту «китайської загрози» з Гренландією
20 сiчня, 01:59
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
22 сiчня, 06:05
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
26 сiчня, 01:39
Reuters наголошує, що візит Стармера (ліворуч) дає Китаю можливість завоювати прихильність ще одного союзника США
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю
27 сiчня, 06:34
Американський президент зателефонував очільнику Китаю одразу після його розмови з Володимиром Путіним
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
4 лютого, 16:42
Китайський співак зіткнувся з тиском через те, що він напрочуд схожий на Сі Цзіньпіна
Акаунти китайського співака, який схожий на Сі Цзіньпіна, заблокувала влада
11 лютого, 13:00
НАТО назвали Арктику новою зоною стратегічного суперництва
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці
22 сiчня, 15:40
Британія та США домовилися про спільну політику щодо рідкісних ресурсів
Мінеральний альянс проти Китаю: США і Британія підписали угоду
5 лютого, 19:10

Суспільство

Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках
Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Спецслужби РФ активізували вербування українців: які схеми використовують
Спецслужби РФ активізували вербування українців: які схеми використовують
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Павлишин очолив Вищий антикорупційний суд
Павлишин очолив Вищий антикорупційний суд

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua