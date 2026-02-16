Китайський Новий рік 2026: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках

За традицією у кожного року в Китаї є свій символ. У 2026 році це Червоний Вогняний Кінь

У Китаї та інших країнах Східної Азії Новий рік святкують не в кінці грудня, як у багатьох культурах, а щороку в різний період. І кожен рік проходить під покровительством певного символу. «Главком» розповідає, чим його святкування відрізняється від нашого.

Зміст

Коли починається Китайський Новий рік у 2026 році

Дата Китайського Нового року залежить від місячних циклів – святкування випадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2026 році Китайський Новий рік настане 17 лютого. Святкування триватиме 15 днів і завершиться традиційним Святом ліхтарів.

Через різницю в літочисленнях у Китаї зустрічатимуть не 2026-й, а 4723 рік.

Під яким знаком проходитиме Новий рік за китайським календарем

За традицією у кожного року в Китаї є свій символ. У 2026 році це – Червоний Вогняний Кінь. Китайський календар побудований на 12-річному циклі тварин, які поєднуються з п'ятьма стихіями.

Кінь символізує енергію, швидкість, незалежність та нестримну волю. Стихія Вогню додає цьому знаку пристрасті, рішучості та динамізму. Очікується, що цей рік буде «потужним» у плані змін, швидких рішень та активного руху вперед. Люди, народжені в рік Коня, зазвичай товариські, енергійні та люблять бути в центрі уваги.

Оскільки 2026 рік пройде під егідою стихії Вогню, він обіцяє бути значно динамічнішим за попередні. Ось кілька цікавих фактів про цей символ:

Рідкісність: Рік саме Вогняного коня трапляється лише раз на 60 років (попередній був у 1966-му).

Темперамент: Вважається, що цей рік приносить великі світові зміни, наукові прориви та сплеск творчої енергії.

Кольори успіху: Окрім традиційного червоного, удачу в 2026 році приноситимуть насичений помаранчевий та золотий.

Кому пощастить: Найбільш сприятливим рік буде для людей, які не бояться ризикувати та починати нові масштабні проєкти.

До речі, у китайській традиції вважається, що діти, народжені в рік Вогняного Коня, мають надзвичайно сильний характер і природне лідерство.

Традиції святкування

Самі китайці досить серйозно ставляться до традицій і вірять у прикмети. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад 3000 років.

У китайців є власна легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської рік).

Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків.

Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, таким чином вони очищають своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Таким чином вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

Вважається, що правильно зустрінутий Новий рік принесе достаток на всі наступні 12 місяців.

Генеральне прибирання: Перед святом важливо вимести з дому весь «пил минулого року», щоб звільнити місце для позитивної енергії «ці».

Червоний колір: Будинки прикрашають червоними ліхтарями та написами «фу» (щастя). Червоний – колір вогню, який відлякує злого монстра Няня.

Родинна вечеря: Це найголовніша частина свята. Обов'язково готують пельмені (цзяоцзи), що формою нагадують злитки золота, та рибу, яка символізує достаток.

Червоні конверти (Хунбао): Традиція дарувати гроші в червоних конвертах дітям та підлеглим залишається незмінною протягом століть.

Танці та феєрверки: Гучні вибухи петард мають відганяти злих духів, а танці левів та драконів привертають удачу для всієї громади.

Привітання з Китайським Новим роком у прозі

З новим роком! Нехай рік Вогняного Коня принесе тобі невичерпну енергію та стрімкий успіх у всіх починаннях. Бажаю летіти до своїх мрій швидше за вітер!

***

Вітаю з Китайським Новим роком! Нехай цей рік буде яскравим, як вогонь, і принесе у твій дім лише тепло, щирі усмішки та справжній добробут.

***

Бажаю у 2026 році мати таку ж витривалість та силу, як символ року. Нехай кожен твій крок буде впевненим, а шлях до перемоги – прямим і легким!

***

Зі святом весни! Нехай у 4723 році за китайським календарем твоє життя наповниться гармонією, а серце – пристрастю до нових відкриттів.

Привітання з Новим 2026 роком у віршах

Коли зима вже закінчується,

І подекуди підтанув лід,

Але поспішаємо всім народом

Зустрічати Китайський Новий рік.

Здоров’я, щастя і надію,

Нехай у ваш дім швидше несе,

І буде краще все, ніж раніше,

У цей Новий рік!

***

Вогняний Кінь уже копитом б’є,

Новий рік китайський настає!

Хай принесе він радість у хати,

Щоб всі були щасливі і багаті.

***

Червоний ліхтар у небі палає,

Східний Новий рік до нас прибуває.

Хай Кінь принесе перемогу і силу,

Щоб доля була до вас завжди мила!

***

Хай розквітне весна серед зими,

Щоб були усміхненими й здоровими ми.

Кінь вогняний нехай радість дарує,

І мир по всій землі запанує!

Привітання у листівках