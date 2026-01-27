Головна Країна Суспільство
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 27 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. В Україні цей день є датою глибокої скорботи та пам'яті про мільйони загиблих. За церковним календарем віряни вшановують перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні та світі

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Ця дата була встановлена Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році. Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. В Україні на державному рівні вшановують пам’ять мільйонів євреїв та представників інших меншин, які стали жертвами нацистського терору. Цей день нагадує про небезпеку ненависті, фанатизму та упередженості.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день портвейну

27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Цей напій має багато шанувальників у всьому світі, але його батьківщиною вважається португальське місто Порту, з якого вино почали вивозити до Англії у кінці XVII сторіччя.

Є кілька версій походження портвейну. Згідно з однією із них, щоб вино не псувалося під час транспортування через море, до нього додавали спирт. Але деякі недбайливі виробники додавали його ще під час бродіння. Тому напій зберігав свій солодкий смак та набував міцності.

Надалі цей рецепт почали використовувати спеціально, а портвейн розповсюдився до інших країн Європи. Велику кількість його почали виробляти в Криму. Спочатку виникли суперечки щодо назви напою. Але поступово портвейн посів своє стійке положення та прихильність людей, яка збереглася й до нашого часу.

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святителя Іоана Златоустого

27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

27 січня за новоюліанським календарем православна церква згадує перенесення мощей одного з найбільших богословів та вчителів церкви – святителя Іоана Златоустого. Він помер у вигнанні в місті Комани у 407 році. Через 30 років після його смерті імператор Феодосій II наказав перенести святі мощі Іоана до Константинополя.

Згідно з патериком, коли мощі прибули до храму Святої Софії, народ вигукнув: «Прийми престол свій, отче!», і мощі святителя відкрили уста та відповіли: «Мир усім!». Іоан Златоустий шанується як неперевершений проповідник та захисник знедолених.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, погода цього дня вказувала на майбутню весну:

  • Ясне небо та яскравий місяць – до сильних морозів найближчими днями.
  • Сніг іде великими пластівцями – очікуйте на швидке потепління та відлигу.
  • Хмари пливуть проти вітру – незабаром почнеться потужний снігопад.
  • Якщо у печі полум'я біле, а не червоне – скоро прийде потепління.

Історичні події

  • 1302 – після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг'єрі висланий з міста.
  • 1527 – відбулася битва під Ольшаницею.
  • 1705 – Петро I повелів московитам голити бороди або сплачувати на них податок.
  • 1785 – заснований Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США.
  • 1859 – Оттава оголошується столицею Канади.
  • 1860 – вперше опубліковано повне видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
  • 1880 – Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.
    1918 – початок громадянської війни у Фінляндії.
  • 1926 – у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення – телевізора.
  • 1944 – заснування нагород Української повстанської армії
  • 1945 – радянські війська зайняли польське місто Освенцім і звільнили вцілілих в'язнів концтабору Аушвіц. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.
  • 1967 – під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу загинули.
  • 1967 – США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.
  • 1973 – у Парижі підписано угоду про виведення американських військ з В'єтнаму.
  • 1983 – в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.
  • 1992 – Зімбабве визнала незалежність України.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.
  • 2015 – Початок активних боїв за Дебальцеве під час Війни на сході України.
  • 2022 – Стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в результаті якої загинуло п'ять осіб.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Дмитро, Петро, Ганна.

Теги: календар традиції релігія свято свята

