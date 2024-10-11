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Мобілізувати чоловіків старше 50 років сенсу немає, але є два винятки – нардеп

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мобілізувати чоловіків старше 50 років сенсу немає, але є два винятки – нардеп
Водночас, зауважує політик,чоловіків старше 50 років все ж можуть мобілізувати
фото з відкритих джерел

Веніславський зазначив, що за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою чоловіки старше 50 років не здатні виконувати бойові завдання

Бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Однак є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати. Про це заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський, повідомляє rbc.ua.  

Веніславський зазначив, що за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою чоловіки старше 50 років не здатні виконувати бойові завдання. 

«Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу», – пояснив Веніславський.

Водночас, зауважує політик, зазначену категорію чоловіків все ж можуть мобілізувати у таких випадках:

  • якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;
  • якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

Втім, усе це є обмеженою кількістю людей, у зв'язку з чим сьогодні громадян від 50 до 60 років мобілізують дуже рідко, додав Веніславський. 

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. «Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну», – сказав Залужний.

Посол додав, що Україну здатна врятувати лише молодь. 

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Теги: депутат Федір Веніславський мобілізація

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