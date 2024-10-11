Дарило Гетманцев: «Одним із критеріїв буде «біла» зарплата»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працюватиме нова система економічного бронювання. В ефірі ASATrьопс він зауважив, що схема не дозволить просто сплатити гроші, щоб уникнути призову в армію.

«Сплатив гроші – не йдеш в армію: так не буде. Це буде реалізація принципу Кабінету міністрів «Працюй або воюй» і станеться це найближчим часом», – зазначив він.

Гетманцев додав, що нова система не міститиме переліку законів, а передбачатиме зміни до урядової постанови. Одним з основних критеріїв для отримання бронювання буде легальна заробітна плата, відзначив посадовець. Установи, які матимуть право на бронювання, будуть визначені в розширеному переліку галузей.

«Одним із критеріїв буде «біла» зарплата, а іншим критерієм – відповідна галузь, перелік яких буде розширений», – пояснив він, зазначаючи, що система економічного бронювання може запрацювати до кінця цього року.

Нагадаємо, систему бронювання змінять вже найближчим часом. Але будуть встановлені «червоні» лінії – просто відкупитися від мобілізації буде неможливо. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції. Як зазначив прем’єр, велику увагу приділяють тому, щоб було дотримано питання справедливості, тому залучають військових. Шмигаль заявив, що треба створювати робочі місця, повертати людей в білу економіку, підвищувати рівень зарплати і сплачувати більше податків і зборів до бюджету.