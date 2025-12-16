Головна Країна Суспільство
Верховна Рада підтримала законопроєкт про національну хвилину мовчання

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
За ініціативу про щоденну хвилину мовчання проголосували 314 депутатів
фото з відкритих джерел

За законопроєкт №14144 проголосували 314 народних депутатів

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт №14144 про національну щоденну хвилину мовчання у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту, яке транслює канал «Рада».

За рішення проголосувало 314 народних депутатів.

Ухвалення законопроєкту зумовлене потребою забезпечення належного рівня вшанування пам'яті загиблих під час збройної агресії Росії в Україні, зазначено в пояснювальній записці.

фото: Ярослав Железняк

«Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани й пам'яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру пам'яті, зміцнює відчуття єдності й національної ідентичності в умовах війни», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

16 грудня у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. Безугла заблокувала парламентську трибуну, унеможлививши виступи інших законодавців. Вона вимагає проведення військової реформи, а також відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Суспільство

