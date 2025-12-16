Головна Країна Політика
Безугла побилася у Раді (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Депутатка вимагає відправити у відставку головнокомандувача Збройних сил України
скриншот з відео телеканалу «Рада»

Конфлікт виник між Мар'яною Безуглою та Сергієм Тарутою через заблоковану парламентську трибуну

У Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Безугла заблокувала парламентську трибуну, унеможлививши виступи інших законодавців. Вона вимагає проведення військової реформи, а також відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Депутат Сергій Тарута спробував розблокувати доступ до трибуни, зокрема він зривав загороджувальні стрічки та навіть вступив у словесну перепалку з Безуглою, яка згодом переросла в штовханину й не тільки.

Раніше Тарута активно критикував Безуглу, звинувачуючи її в діях, які, за його словами, загрожують національній безпеці України. Зокрема, йшлося про висловлювання парламентарки у бік військового керівництва країни.

Нагадаємо, 18 листопада Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду.

Згодом депутати «Європейської Солідарності» знову заблокували трибуну Верховної Ради. Вони вимагали відправити у відставку весь уряд.

Теги: Верховна Рада депутат Сергій Тарута Мар’яна Безугла

