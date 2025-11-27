Головна Країна Політика
search button user button menu button

Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
Планується масове виробництво дронів-перехоплювачів
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль: Це історичний прецедент

Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з «шахедами», – йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, планується масове виробництво дронів-перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Шмигаль додав: «Дякую британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО».

До слова, Міністерство оборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників, що дає змогу розгорнути їхнє повномасштабне серійне виробництво для потреб Збройних сил України. Також нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та «мавікам».

До слова, боротьба на полі бою між Україною та Росією давно вже не зводиться лише до кількості озброєнь – важливу роль відіграють технічні інновації та вміння імпровізувати. У широкому матеріалі CNN аналітики описують, як обидві сторони використовують і складні високотехнологічні засоби, і прості, але ефективні рішення.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль дрон Велика Британія Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа
Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа
22 листопада, 03:04
Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
Британія тимчасово зняла санкції з «Лукойлу»: що сталося
15 листопада, 05:46
Зеленський висловив вдячність уряду Британії та прем'єру Стармеру
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України
12 листопада, 22:35
Художник таємно повісив у музеї картину
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї
11 листопада, 19:59
11 листопада російські Росія атакувала безпілотниками Одеську область
На території Румунії впав дрон під час атаки РФ на Одещину
11 листопада, 14:23
Експринц (ліворуч) служив пілотом гелікоптера під час Фолклендської війни
Британський експринц Ендрю втратить звання віцеадмірала через наказ короля
3 листопада, 07:38
Термінал є одним із найбільших у Росії для експорту нафтопродуктів
Генштаб підтвердив удари вглиб Росії: уражено нафтопереробну та нафтоналивну інфраструктуру
2 листопада, 14:49
Різанина сталася у поїзді «Донкастер – Лондон»
У Великій Британії у поїзді сталася різанина: є постраждалі
2 листопада, 07:13
Лондон вважається одним із світових лідерів за ціною житла
Британський шок-цінник: у Лондоні квартира у 10 кв.м продається за 300 тис. євро
31 жовтня, 18:22

Політика

Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
«Ідеального документа не буде». Нардеп Гончаренко пояснив, чому вимагає прийняти нинішній «мирний план»
Юлії Тимошенко – 65. Найяскравіші образи «залізної леді»
Юлії Тимошенко – 65. Найяскравіші образи «залізної леді»
Віцепремʼєрка – міністерка культури Бережна отримала нову заступницю: досьє
Віцепремʼєрка – міністерка культури Бережна отримала нову заступницю: досьє
Президент провів Ставку, присвячену збільшенню виробництва вітчизняного ППО
Президент провів Ставку, присвячену збільшенню виробництва вітчизняного ППО
Зеленський доручив переглянути систему поповнення військових бригад
Зеленський доручив переглянути систему поповнення військових бригад

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua