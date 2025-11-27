Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною

Шмигаль: Це історичний прецедент

Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з «шахедами», – йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, планується масове виробництво дронів-перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Шмигаль додав: «Дякую британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО».

До слова, Міністерство оборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників, що дає змогу розгорнути їхнє повномасштабне серійне виробництво для потреб Збройних сил України. Також нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та «мавікам».

До слова, боротьба на полі бою між Україною та Росією давно вже не зводиться лише до кількості озброєнь – важливу роль відіграють технічні інновації та вміння імпровізувати. У широкому матеріалі CNN аналітики описують, як обидві сторони використовують і складні високотехнологічні засоби, і прості, але ефективні рішення.