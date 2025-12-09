Перемир'я на папері: чому мирні угоди Трампа не принесли стабільності – аналіз Reuters

Трамп справді вніс свій вклад у врегулювання кількох міжнародних конфліктів, однак багато з цих угод не призвели до реального миру

Президент Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру за вирішення восьми міжнародних конфліктів, що спалахнули після його вступу на посаду в січні 2025 року. Однак, ці заяви викликають багато суперечок, оскільки результати його дипломатичних зусиль не завжди призводять до стабільного миру. У багатьох регіонах, зокрема в Демократичній Республіці Конго та вздовж кордону між Камбоджею та Таїландом, бойові дії відновлюються. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Вірменія та Азербайджан

8 серпня 2025 року Трамп зібрав лідерів Вірменії та Азербайджану для підписання спільної декларації, спрямованої на встановлення мирних відносин між країнами, які перебувають у конфлікті з кінця 1980-х років. Проте, хоча угода і була підписана, вона не містить офіційного мирного договору, який наклав би юридично обов'язкові зобов'язання. Питання залишаються відкритими, зокрема, чи вимагає угода перегляду Конституції Вірменії. Лідери також уклали економічні угоди з Вашингтоном, що дозволяють США розробляти стратегічний транзитний коридор через південну Вірменію, що в свою чергу повинно було збільшити експорт енергоносіїв.

Камбоджа та Таїланд

У липні 2025 року спалахнули бойові дії між Камбоджею та Таїландом на прикордонній території. Трамп допоміг організувати мирні переговори, що призвели до підписання угоди про припинення вогню в жовтні. Однак нові спалахи насильства виникли вже в листопаді, коли тайські винищувачі атакували камбоджійські військові позиції. Бойові дії тривають, що ставить під сумнів довготривалість мирного процесу.

Ізраїль, Іран та Палестинські території

У жовтні 2025 року за посередництва Трампа Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню, що стало важливим кроком для припинення дворічної війни в Газі. Однак сторони неодноразово звинувачували одна одну у порушенні перемир'я. Питання, такі як роззброєння ХАМАС та управління Газою, залишаються невирішеними, що означає, що мирний процес перебуває під загрозою. Крім того, напруга між Ізраїлем та Іраном продовжує зростати через ядерну програму Ірану.

Руанда та Демократична Республіка Конго

27 червня 2025 року Трамп допоміг укласти мирну угоду між Руандою та Демократичною Республікою Конго. Однак, незважаючи на підписання угоди, бойові дії на сході ДРК не припинилися, а президент Конго Фелікс Тшісекеді звинуватив Руанду у порушенні угоди. Це є ще одним прикладом того, як угоди, укладені під тиском, не завжди призводять до реального миру.

Індія та Пакистан

У травні 2025 року між Індією та Пакистаном, двома ядерними державами, спалахнули бої після нападу в Індії, в якому Делі звинуватив Ісламабад. За посередництва Трампа було досягнуто припинення вогню після чотирьох днів боїв. Проте, хоча тиск США допоміг зупинити насильство, багато спірних питань, які розділяють ці країни, залишаються невирішеними, що ставить під сумнів тривалість миру.

Єгипет та Ефіопія

Трамп також працював над вирішенням суперечки між Єгиптом і Ефіопією щодо Великої ефіопської греблі "Відродження". Проте незважаючи на заяви Білого дому про припинення конфлікту, ситуація залишається напруженою, і Ефіопія продовжує експлуатацію дамби без узгодження з Єгиптом, що призводить до нових загроз водопостачанню.

Косово та Сербія

Попри дипломатичні зусилля Трампа під час його першого терміну, конфлікт між Косово та Сербією не був вирішений. Сербія досі не визнає незалежність Косова, а напруженість між двома країнами зберігається через територіальні та політичні суперечки. Трамп заявив, що зупинив війну під час свого першого терміну, але насправді мирне врегулювання досі не досягнуте.

Росія та Україна

Трамп, обіцяючи під час президентської кампанії в 2024 році, що він може вирішити війну в Україні за один день, не зміг завершити конфлікт, що триває вже майже чотири роки. Незважаючи на його зусилля, що включали запровадження санкцій проти російських нафтових компаній, війна продовжується, і дипломатичні переговори, зокрема щодо мирної угоди, не дали результату.

Південна Корея та Північна Корея

Трамп продовжує вести переговори з Північною Кореєю, хоча попередні дипломатичні зусилля, такі як саміти з лідером Кім Чен Ином, не призвели до денуклеаризації Північної Кореї. Північна Корея продовжує розвивати свою ядерну програму, що ставить під сумнів реальні перспективи миру на Корейському півострові.

Трамп справді вніс свій вклад у врегулювання кількох міжнародних конфліктів, однак багато з цих угод не призвели до реального миру. Війни не завершено, а напруженість та конфлікти, на жаль, тривають. Таким чином, заяви Трампа про «розв'язання війн» є перебільшеними, і лише частково відображають реальний стан міжнародної дипломатії.