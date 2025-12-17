Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)
Офіс Генерального прокурора викрив та затримав агента ФСБ
фото: Офіс Генерального прокурора

Російські спецслужби обіцяли чоловіку вивезти його родичів до РФ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було викрито та затримано агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляється, затриманим агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований спецслужбами РФ. «За даними слідства, військовослужбовець здійснював приховану розвідувальну діяльність на користь держави-агресора. Зокрема, він позначав на Google Maps місця розташування військових об’єктів та передавав ці дані представникам ФСБ», – йдеться у повідомленні.

Агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ
Агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ
фото: Офіс Генерального прокурора

Російські спецслужби пообіцяли українцю за його співпрацю з ними грошову винагороду та допомогу, щоб вивезти його родину до Росії. Правоохоронці провели обшуки у затриманого та вилучили телефон і ноутбук. За допомогою цих гаджетів агент зв'язувався із кураторами від ФСБ.

Чоловік перебуває під варто без права внесення застави. Йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України. За цією статтею колишньому військовому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як Служба безпеки України (СБУ) затримала 19-річного харків’янина, який відстежував пункти базування Сил оборони та працював на Росію. Матір затриманого харків’янина у січні 2025 року теж викрило СБУ, коли та планувала підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби. Після цього хлопець виїхав до рідних у Москву, де його помітили російські спецслужби.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ РФ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки російських окупантів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України.

Читайте також:

Теги: ФСБ військові державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
Вчора, 16:22
Російський «Янтарь» застосував лазери проти британських військових
Російське судно атакувало британських пілотів лазером – Міноборони Британії
19 листопада, 15:18
Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
ДБР повідомило про підозру депутату Харківської міськради
6 грудня, 04:26
Українська армія все ще має перевагу в дронах-бомберах, заявив військовий і екснардерп Ігор Луценко
«Російська армія хоч і «дубова», але…» Військовий розповів, в чому ворог обходить ЗСУ
9 грудня, 19:39
Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія»
Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через «єОселю»
11 грудня, 16:20
Вперше поховано Захисника на колишньому Пагорбі Слави у Львові
У Львові вперше поховали захисника на Пагорбі Слави: Марсове поле вже заповнене
12 грудня, 12:48
Травень 2022 року, ще триває «класична» окопна війна. На позиціях в районі річки Борової Олександр Хоменко (в центрі), на передньому плані – Іван Добровольський, Тигр (загинув 21 червня 2022 р.)
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
15 грудня, 15:22
Безпілотник спецпідрозділу GROM впав на території ферми в Мазовецькому воєводстві
Під час навчань у Польщі військовий дрон упав біля будинку
Вчора, 13:00
Грозний Сіті у Чечні атакували дрони, 5 грудня 2025 року
Чечня атакована дронами: кадри влучання у «Грозний Сіті»
5 грудня, 08:37

Кримінал

Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)
Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія
СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту
У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту
За нардепку Анну Скороход внесено заставу: подробиці від адвоката
За нардепку Анну Скороход внесено заставу: подробиці від адвоката

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua