Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)

Російські спецслужби обіцяли чоловіку вивезти його родичів до РФ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було викрито та затримано агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляється, затриманим агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований спецслужбами РФ. «За даними слідства, військовослужбовець здійснював приховану розвідувальну діяльність на користь держави-агресора. Зокрема, він позначав на Google Maps місця розташування військових об’єктів та передавав ці дані представникам ФСБ», – йдеться у повідомленні.

Агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ фото: Офіс Генерального прокурора

Російські спецслужби пообіцяли українцю за його співпрацю з ними грошову винагороду та допомогу, щоб вивезти його родину до Росії. Правоохоронці провели обшуки у затриманого та вилучили телефон і ноутбук. За допомогою цих гаджетів агент зв'язувався із кураторами від ФСБ.

Чоловік перебуває під варто без права внесення застави. Йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України. За цією статтею колишньому військовому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як Служба безпеки України (СБУ) затримала 19-річного харків’янина, який відстежував пункти базування Сил оборони та працював на Росію. Матір затриманого харків’янина у січні 2025 року теж викрило СБУ, коли та планувала підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби. Після цього хлопець виїхав до рідних у Москву, де його помітили російські спецслужби.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ РФ, який коригував масовані ракетно-дронові атаки російських окупантів по столиці України. Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України.