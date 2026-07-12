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Чи може скріншот із Viber бути доказом у суді? Офіційне роз'яснення

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Чи може скріншот із Viber бути доказом у суді? Офіційне роз'яснення
Верховний Суд України визнає скріншоти та листування у Viber повноцінними електронними доказами
фото з відкритих джерел

Повідомлення в месенджері підтвердило, що працівник знав про призупинення трудового договору, а відсутність електронного цифрового підпису не зробила доказ недопустимим

Верховний Суд визнав, що скріншот листування у Viber може підтверджувати факт ознайомлення працівника з наказом. Таке листування враховується судом за умови, що учасників переписки та її зміст можна достовірно встановити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову Верховного Суду.

Позивач працював менеджером – начальником відділу внутрішньої безпеки АТ «Укрзалізниця» за строковим трудовим договором. З початком повномасштабної війни роботодавець спершу видав наказ про запровадження простою. Згодом у квітні 2022 роботодавець видав наказ про призупиненні дії трудового договору з позивачем. У 2024 році його звільнили у зв'язку із закінченням строку трудового договору.

Заробітна плата не нараховувалась з квітня 2022 року, але до суду працівник звернувся лише у 2024 році.

Працівник звернувся до суду, стверджуючи, що не був належним чином ознайомлений із наказом про призупинення трудового договору, а тому вимагав визнати його незаконним і стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

За версією позивача роботодавець (АТ «Укрзалізниця») міг забезпечити роботою, зокрема і дистанційною, тому призупинення трудового договору не було обґрунтованим. Також, позивач додав, що не був належним чином проінформований про призупинення трудового договору, дізнавшись лише у 2024 році.

Натомість АТ «Укрзалізниця» заперечили те, що працівник не був повідомлений про припинення співпраці, посилаючись повідомлення позивача через месенджер Viber та надсилання розрахункових листків електронною поштою.

Суд установив, що 19 квітня 2022 року позивачу на особистий номер телефону було направлено повідомлення через месенджер Viber про призупинення дії трудового договору. Крім того, інформація про призупинення дії трудового договору відображалась у розрахункових листках заробітної плати, які щомісячно надсилалися позивачу на повідомлену ним особисту електронну адресу. На вказане повідомлення надійшла відповідь: «Привет. Ок» Номер телефону збігався з номером позивача, зазначеним у позові.

Як пояснює адвокатка, медіаторка та членкиня Ради Комітету НААУ з питань трудового права Наталія Черевко, Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» не виключає використання електронних доказів без кваліфікованого електронного підпису, якщо в сукупності з іншими матеріалами справи вони дають змогу встановити відповідні обставини. Саме тому суди попередніх інстанцій не розглядали скріншоти Viber як самостійний доказ, а оцінили їх разом з іншими матеріалами справи, зокрема розрахунковими листами із зазначенням про призупинення дії трудового договору, тривалою відсутністю нарахування заробітної плати та поведінкою самого позивача, який протягом тривалого часу не вживав заходів для захисту своїх прав.

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Теги: Укрзалізниця закон документи звільнення

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