Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій

Суд не задовольнив позов експрезидента Петра Порошенка

Верховний Суд України відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка про скасування санкцій проти нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську Солідарність».

Зазначається, що рішення буде оскаржено.

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) потрапив колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко. Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Порошенка передбачають: позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

До слова, у лютому 2025 року Рада національної безпеки і оборони відмовилася надати пояснення щодо причин, які послужили підставою для безстрокових санкцій стосовно олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та експрезидента Петра Порошенка.