Головна Країна Політика
search button user button menu button

Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій
Санкції проти Порошенка запровадили 12 лютого 2025 року
фото: скриншот з відео

Суд не задовольнив позов експрезидента Петра Порошенка

Верховний Суд України відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка про скасування санкцій проти нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську Солідарність».

Зазначається, що рішення буде оскаржено.

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) потрапив колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко. Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Порошенка передбачають: позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

До слова, у лютому 2025 року Рада національної безпеки і оборони відмовилася надати пояснення щодо причин, які послужили підставою для безстрокових санкцій стосовно олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та експрезидента Петра Порошенка.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко санкції Верховний Суд України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бензин закінчився. Терпець росіян – теж?
Бензин закінчився. Терпець росіян – теж?
1 липня, 10:28
Путін сам загнав себе у пастку: чому Кремль не може зупинити війну
Путін сам загнав себе у пастку: чому Кремль не може зупинити війну
1 липня, 11:26
На саміті Стармер підтвердив угоду про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій упродовж двох наступних років
Британія запровадила санкції проти Росії і уклала ядерну угоду з Україною
16 червня, 02:16
Зеленський закликав росіян протверезіти
«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти
18 червня, 12:43
Мін’юст витрачає кілька місяців, щоб отримати позитивне рішення про вилучення активів у дохід держави
Хто з підсанкційних осіб може позбутися майна та активів в Україні? Мін’юст пояснив логіку рішень
18 червня, 22:10
Євросоюз вдарив по російському тіньовому флоту та оточенню Путіна
Санкційний список ЄС поповнили люди з оточення Путіна
15 червня, 15:13
Заява пролунала на пресконференції після зустрічі лідерів країн Європейської п'ятірки в Берліні
Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією
26 червня, 00:15
Майбутня станція метро «Варшавська»
Скандал з орденом: створено петицію про перейменування метро «Варшавська»
24 червня, 13:55
Петро Порошенко на Міжнародному економічному форумі у Львові
Порошенко розказав, як над його домом було збито ракету
26 червня, 14:27

Політика

Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій
Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій
Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення
Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення
Названо народних депутатів із найбільшими доходами за 2025 рік
Названо народних депутатів із найбільшими доходами за 2025 рік
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза
Зловживання на відбудові. Глава Держаудитслужби анонсувала «антикорупційне» рішення
Зловживання на відбудові. Глава Держаудитслужби анонсувала «антикорупційне» рішення
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua