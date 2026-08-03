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3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 3 серпня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 серпня у світі відзначають Всесвітній день кавуна. До кінця року залишається 150 днів. Православні вшановують пам'ять преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Сьогодні триває Успенський піст.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 3 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день кавуна

3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 3 серпня у світі відзначають Всесвітній день кавуна. Дату обрано не випадково: саме в цей час припадає пік збору врожаю цієї ягоди в багатьох країнах. Традиція свята виникла у США, де кавун є незмінним атрибутом літніх пікніків. Кавун на 92% складається з води, містить вітаміни А, В і С, а також лікопін – антиоксидант, що надає йому червоного кольору і позитивно впливає на серцево-судинну систему. Для України, зокрема Херсонщини, кавун є особливим символом: регіон традиційно вирощував найкращі кавуни країни.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст 

3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

3 серпня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять трьох преподобних – ігуменів Далматської обителі в Константинополі, які прославилися непохитною боротьбою проти єресі аріанства.

Святий Ісаакій жив у IV столітті і вів аскетичне життя в пустелі, поки не перебрався до Константинополя, де заснував монастир. Він відверто засуджував єресь аріанства, за що зазнав переслідувань з боку імператора Валента. Учень Ісаакія Далмат став його наступником у настоятелюванні й продовжив справу захисту православ'я. Монастир здобув назву Далматська обитель на його честь. Третій із цих подвижників – Фавст, відданий учень і сподвижник перших двох.

Народні вірування та прикмети

  • Яка погода тримається 3 серпня – таким виявиться і весь жовтень.
  • Гроза, дощ та сильний шквалистий вітер – до сирої й холодної осені.
  • Сильний південний вітер обіцяє дуже сніжну зиму.
  • Велика кількість жолудів на дубах – наступний рік буде врожайним.

Що не можна робити цього дня

  • Вживати скоромну їжу – триває Успенський піст: під забороною м'ясо, яйця та молочні продукти.
  • Прибирати та виносити сміття – за повір'ям, це обіцяє фінансову скруту.
  • Лінуватися і байдикувати – пасивність відлякує достаток.
  • Конфліктувати та пліткувати – лихослів'я накличе серйозні негаразди.

Історичні події

  • 1492 рік – Христофор Колумб вирушив з іспанського порту Палос-де-ла-Фронтера на трьох кораблях – «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» – у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.
  • 1601 рік – війська Священної Римської імперії разом з українськими козаками перемогли волоське військо Михайла Хороброго в битві біля Гуруслау.
  • 1775 рік – Катерина II видала маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.
  • 1795 рік – засновано Паризьку консерваторію.
  • 1882 рік – Конгрес США заборонив в'їзд до країни злочинцям і душевнохворим, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.
  • 1911 рік – уперше аероплани використали у військових цілях: італійці провели авіарозвідку турецьких позицій у Триполі.
  • 1915 рік – австро-угорські війська в ході Першої світової війни звільнили від росіян Володимир-Волинський.
  • 1922 рік – радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева зімітували стукіт дверей.
  • 1949 рік – набрав чинності Статут Ради Європи. Того ж дня засновано Національну баскетбольну асоціацію (НБА) шляхом злиття двох американських ліг.
  • 1957 рік – під керівництвом Сергія Корольова здійснено запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.
  • 1990 рік – Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.
  • 1992 рік – стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

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Теги: церква свята релігія традиції свято календар

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