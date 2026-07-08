Вбивство Гонгадзе. Верховний суд остаточно вирішив долю генерала Пукача

Засуджений за вбивство відомого журналіста оскаржує довічний вирок у всіх можливих судових інстанціях

Велика Палата Верховного суду 1 липня відмовилася брати до розгляду заяву з доповненнями 73-річного генерала Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста «Української правди» Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Пукач наполягав на перегляді ухвали Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду від 2 липня 2021 року, якою залишено чинним вирок судів нижчих інстанцій щодо засудженого генерала. Наприкінці січня 2013 року столичний суд кинув правоохоронця за решітку на довічний термін. З того часу Олексій Пукач відбуває покарання у Чортківській установі виконання покарань №26.

До Великої Палати Верховного суду засуджений звернувся у травні цього року. У початковому варіанті заяви Пукач наполягав: перша та апеляційна інстанції ухвалили незаконний вирок через допущені істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону 1960 року. На його думку, йому мали би призначити 15 років тюрми. Також він поскаржився, щоб був безпідставно позбавлений права на пенсійне забезпечення.

У доповненнях, доданих до своєї заяви, генерал Пукач різко змінив позицію. Тепер він просив Феміду скасувати ухвалу Верховного суду і повернути справу на розгляд апеляції. Річ у тім, як переконував засуджений, Печерський райсуд, який ухвалив вирок 2013 року, повинен був звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. За підрахунками Пукача, у середині вересня 2010 року минуло десять років з моменту вбивства журналіста Гонгадзе. До цієї ж дати суд не встиг ухвалити вирок стосовного нього, який набрав би чинності.

Разом із тим Велика Палата Верховного суду розкусила справжні наміри засудженого: «Доводи заявника фактично зводяться до незгоди з установленими судами фактичними обставинами кримінального провадження, оцінкою доказів, кваліфікацією діянь та ухваленими щодо нього судовими рішеннями. По суті, Пукач порушує питання про повторний касаційний перегляд судових рішень з метою зміни їх змісту шляхом ухвалення іншого рішення у кримінальному провадженні».

Феміда наголосила, що незгода засудженого з рішенням Верховного суду, не може бути підставою для відкриття провадження у Великій Палаті.

Однак варто наголосити, що існують підстави (так звані нововиявлені або виключні обставинами), коли ця судова інстанція може взяти до розгляду справи. Ідеться про факти підробки доказів або завідомо неправдиві свідчення свідків чи обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок. Або ж рішення Європейського суду у справах людини, у яких зафіксовано порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справ місцевими судами.

Таким чином Велика Палата Верховного суду дала зрозуміти, відмовляючи засудженому у розгляді заяви, що справа Пукача не містить нововиявлених або виключних обставин.

Ухвала Великої Палати є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як відомо, пізно увечері 16 вересня 2000 року сталася подія, яка змінила хід історії України. У цей день був викрадений і за кілька годин убитий Георгій Гонгадзе – український журналіст, відомий критикою тодішньої влади. Він вів щоденну інформаційну програму у прямому ефірі на радіостанції «Континент», заснував «Українську правду».

Обезголовлене тіло Георгія знайшли під Києвом за півтора місяця – 2 листопада. Знадобилося ще кілька років, аби слідство вийшло на виконавців злочину.

У суді доведено, що виконавцями вбивства Гонгадзе були керівник підрозділу зовнішнього спостереження МВС України, генерал-лейтенанту міліції Олексій Пукач, а також колишні працівники МВС Микола Протасов (кум Пукача), Валерій Костенко та Олександр Попович, які засуджені до 12-13 років позбавлення волі.

Протасов помер у тюрмі, Костенко та Попович уже відбули своє покарання.