Ветерани АТО та волонтери Чернігівщини висунули у депутати відомого правозахисника



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Коровченко допомагає різним волонтерським організаціям, які передають допомогу на передову

За словами волонтерів, їм необхідний представник, який буде працювати над посилення обороноздатності країни, а також допомагатиме солдатам на передовій

На Чернігівщині у місті Прилуки 17 червня ветерани АТО, військові та волонтери висунули свого кандидата до Верховної ради – відомого правозахисника і громадського діяча Сергія Коровченка.

«Ми з побратимами вирішили підтримати Сергія Коровченка, тому що побачили його реальну допомогу Збройним Силам України. Також він допомагає різним волонтерським організаціям, які передають допомогу на передову. Неодноразово допомагав нашій військовій частині, яка знаходиться в місті Прилуки. Тому бачимо, що це людина честі і совісті», - заявив під час висунення ветеран АТО Павло Сакадьол.

За словами волонтерів, їм необхідний представник, який буде працювати над посилення обороноздатності країни, а також продовжуватиме займатися реальними справами, зокрема, допомагатиме солдатам на передовій.

Сергій Коровченко балотуватиметься по 210 одномандатному виборчому округу, до якого входять Прилуцький, Бобровицький та Козелецькийрайони Чернігівської області. Заснований ним Громадський рух «Оновлення» займається правозахисною діяльністю та вирішенням соціальних проблем жителів Чернігівщини.