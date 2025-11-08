Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята

Альбом об'єднав 10 пісень, написаних на фронті, та став мистецьким і терапевтичним проєктом; на Алеї захисників встановлять пам’ятний знак на честь десантників

У День Десантно-штурмових військ ЗСУ платформа «Культурні сили» спільно з Командуванням Десантно-штурмових військ представила музичний альбом «Завжди перші». До нього увійшли десять пісень, створених ветеранами ДШВ та чинними військовослужбовцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Культурні сили».

Треки у збірці були написані безпосередньо під час повномасштабної війни, часто на передовій, і насичені духом побратимства та незламності.

Серед авторів – військовий репер Артур Лаб’як (Тур); кулеметник та скульптор Антон Лубій (Woїn Kloc); ветеран ДШВ та лідер гурту Beton Banda Андрій Жолоб; боєць 53-ї бригади Ян Шипула, а також відомі музиканти Олександр Положинський та Саша Чемеров.

Артур Лаб’як (Тур) про пісню «Суми»: «Пісню про Суми я написав, коли працював для бойових бригад на Сумському напрямку у складі Культурного десанту. Переважно це були бригади ДШВ... Я хотів, аби ця пісня була підтримкою для десантників, для якісного виконання їх бойових задач».

Проєкт «Завжди перші» став не лише мистецьким, але й терапевтичним засобом для осмислення та переживання фронтового досвіду. Альбом уже доступний на всіх основних музичних платформах.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує героїзм та незламність еліти Збройних Сил – Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ. Згідно з указом президента України №817/2025 дату відзначення було перенесено на 8 листопада. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.