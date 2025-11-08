Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята
Альбом об'єднав 10 пісень
колаж: glavcom.ua

Альбом об'єднав 10 пісень, написаних на фронті, та став мистецьким і терапевтичним проєктом; на Алеї захисників встановлять пам’ятний знак на честь десантників

У День Десантно-штурмових військ ЗСУ платформа «Культурні сили» спільно з Командуванням Десантно-штурмових військ представила музичний альбом «Завжди перші». До нього увійшли десять пісень, створених ветеранами ДШВ та чинними військовослужбовцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Культурні сили».

Треки у збірці були написані безпосередньо під час повномасштабної війни, часто на передовій, і насичені духом побратимства та незламності.

Серед авторів – військовий репер Артур Лаб’як (Тур); кулеметник та скульптор Антон Лубій (Woїn Kloc); ветеран ДШВ та лідер гурту Beton Banda Андрій Жолоб; боєць 53-ї бригади Ян Шипула, а також відомі музиканти Олександр Положинський та Саша Чемеров.

Артур Лаб’як (Тур) про пісню «Суми»: «Пісню про Суми я написав, коли працював для бойових бригад на Сумському напрямку у складі Культурного десанту. Переважно це були бригади ДШВ... Я хотів, аби ця пісня була підтримкою для десантників, для якісного виконання їх бойових задач».

Проєкт «Завжди перші» став не лише мистецьким, але й терапевтичним засобом для осмислення та переживання фронтового досвіду. Альбом уже доступний на всіх основних музичних платформах.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує героїзм та незламність еліти Збройних Сил – Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ. Згідно з указом президента України №817/2025 дату відзначення було перенесено на 8 листопада. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

Читайте також:

Теги: десант свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День десантника відзначають в Україні 8 листопада
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:15
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2025: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2025: традиції та молитва
23 жовтня, 22:05
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня, 00:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня, 00:00
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
13 жовтня, 22:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня, 00:00

Суспільство

Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята
Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята
Став на захист України у 2023 році. Згадаймо Івана Самотія
Став на захист України у 2023 році. Згадаймо Івана Самотія
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2025: традиції та молитва

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua