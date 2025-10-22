Головна Країна Суспільство
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свята 22 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 жовтня у світі відзначають Міжнародний день CAPS LOCK. У церковному календарі віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 жовтня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день CAPS LOCK

Цей день був створений для підвищення обізнаності про функцію CAPS LOCK на комп'ютерах та пристроях. CAPS LOCK (абревіатура від «Capital Lock») дозволяє користувачам вважати всі літери, які вводяться, великими. Цей день також є часом для відзначення того, як ця функція може бути корисною у різних ситуаціях, наприклад, під час підписання документів або публікації важливих повідомлень. Це також може бути часом для відпочинку від постійного натискання клавіші Shift для введення великих літер.

Міжнародний день поширення інформації про заїкання

Цей день відзначається щорічно з 1998 року з метою підвищення обізнаності суспільства про заїкання – порушення мовлення, що впливає на комунікацію мільйонів людей у всьому світі. Свято закликає до більшої толерантності та розуміння потреб людей, які заїкаються, а також до підтримки досліджень у цій сфері.

День помічника лікаря

Це медичне професійне свято, яке відзначається у третю середу першого повного тижня жовтня (якщо 22 жовтня припадає на цей день), на честь медичних працівників, які підтримують лікарів у виконанні клінічних та адміністративних обов’язків.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського

22 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, який жив у ІІ столітті у Фригії (Мала Азія). Місто Єраполь, де він був єпископом, було переважно язичницьким. Святитель молився за спасіння душ своїх земляків і, отримавши повеління від Ангела, розтрощив ідолів у язичницькому капищі.

Коли язичники спробували його схопити, він молитвою зцілив трьох біснуватих юнаків, чим настільки вразив народ, що жителі Єраполя попросили навчити їх християнської віри. Святий Аверкій багато подорожував з проповіддю, відвідав Сирію, Рим і Кілікію, навертаючи до Христа безліч людей. За свої великі труди він був названий рівноапостольним.

На його могилі було знайдено відомий напис (близько 216 року), що став важливим свідченням життя ранньої Церкви.

Народні вірування та прикмети

У народі день пам'яті святого Аверкія називали Аверкій Льодостав, оскільки часто саме цього дня починалися перші серйозні похолодання і на водоймах міг з'явитися перший лід.

Народні прикмети на цей день:

  • Якщо птахи летять низько – чекайте на негоду та швидке похолодання.
  • Якщо цього дня йде дощ із самого ранку – скоро похолодає.
  • Якщо вранці сильний іній – до сухої та ясної погоди.
  • Сніг випав 22 жовтня – зима настане скоро.
  • Не варто працювати на полі чи городі – вважалося, що землю потрібно залишити в спокої, щоб вона «набралася сил» до весни.

Історичні події

  • 794 рік – Кіото стає столицею Японії;
  • 1618 рік – Королівський суд Англії засуджує полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство;
  • 1797 рік – Гарнерен Андре-Жак здійснює перший в історії людства стрибок з парашутом;
  • 1883 рік – у Нью-Йорку відкривається «Метрополітен-опера»;
  • 1937 рік – заарештовують митрополита Київського і всієї України Василя Липківського;
  • 1938 рік – Честер Карлсон виготовлює першу фотокопію паперового документа;
  • 1945 рік – весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон;
  • 1960 рік – майбутній чемпіон планети з боксу Мухаммед Алі (тоді – Кассіус Клей) виграє свій перший бій на професійній арені;
  • 1968 рік – завершується політ американського космічного корабля «Аполлон-7»;
  • 1980 рік – Папа Римський скасовує вердикт 1633 року, що засуджував Галілея;
  • 1995 рік – на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обирають Патріархом Київським і всієї Руси-України;

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета.

