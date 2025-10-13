Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 14 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

14 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської. Це свято присвячене життю та духовному подвигу цієї подвижниці, яка відзначилася мудрістю та аскетизмом.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

14 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобної Параскеви, яка народилася близько 1690 року в селі Тарнавка, що нині розташоване на території Хмельницької області України.

Згідно з переказами, Параскева була глибоко побожною і вирішила відмовитися від світського життя, щоб присвятити себе Богу. Вона обрала шлях аскетизму, посту та постійної молитви. Завдяки своїй духовній силі та відданості, вона заснувала жіночий монастир у своєму рідному селі, який став центром духовного відродження. Преподобна Параскева вела прикладне життя, займаючись молитвою та допомагаючи нужденним. Вона померла у 1771 році, а її духовна спадщина продовжує жити в серцях вірян.

Молитви дня

О, преподобна мати Параскево! До Тебе ми припадаємо і смиренно молимо: благай Христа Бога, щоб дарував нам дух смирення, чистоти серця та міцності у вірі. Випроси для нас, грішних, прощення прогрішень і зміцнення у добрих ділах. Допоможи нам наслідувати Твоє святе життя, щоб і ми сподобилися Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: