Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 14 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

14 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської. Це свято присвячене життю та духовному подвигу цієї подвижниці, яка відзначилася мудрістю та аскетизмом.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

14 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобної Параскеви, яка народилася близько 1690 року в селі Тарнавка, що нині розташоване на території Хмельницької області України.

Згідно з переказами, Параскева була глибоко побожною і вирішила відмовитися від світського життя, щоб присвятити себе Богу. Вона обрала шлях аскетизму, посту та постійної молитви. Завдяки своїй духовній силі та відданості, вона заснувала жіночий монастир у своєму рідному селі, який став центром духовного відродження. Преподобна Параскева вела прикладне життя, займаючись молитвою та допомагаючи нужденним. Вона померла у 1771 році, а її духовна спадщина продовжує жити в серцях вірян.

Молитви дня

О, преподобна мати Параскево! До Тебе ми припадаємо і смиренно молимо: благай Христа Бога, щоб дарував нам дух смирення, чистоти серця та міцності у вірі. Випроси для нас, грішних, прощення прогрішень і зміцнення у добрих ділах. Допоможи нам наслідувати Твоє святе життя, щоб і ми сподобилися Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо 14 жовтня вітряно – зима буде холодною.
  • Якщо до цього дня журавлі вже відлетіли – зима прийде рано.
  • Якщо на небі багато хмар – осінь буде затяжною.
  • Якщо цього дня сиро та похмуро – чекайте на теплу і затяжну зиму.
  • Наші пращури вважали, що в цей день не можна сваритися, а особливо з близькими, щоб не накликати на себе біди.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва
13 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
19 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
20 вересня, 22:00
Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ МП Костянтина Максимова за шпигунство
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
25 вересня, 12:12
Яке релігійне свято відзначається 27 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 вересня 2025: традиції та молитва
26 вересня, 22:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня, 00:00
Російська православна церква на чолі з Гундяєвим має величезний вплив на Казахстан
Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ
6 жовтня, 08:54
Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 жовтня 2025: традиції та молитва
11 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні
Мовні активісти «нагородили» популярні сайти «клізмою»: що це значить
Мовні активісти «нагородили» популярні сайти «клізмою»: що це значить
Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон
Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон
Сенсація на Дунаї: рибалка впіймав дуже рідкісного осетра
Сенсація на Дунаї: рибалка впіймав дуже рідкісного осетра
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua