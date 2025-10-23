Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 24 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним

24 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Це свято присвячене вірі та мужності ранніх християн, які прийняли смерть за свої переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним

24 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Святий Аретта, згідно з церковними джерелами, жив у III-IV століттях у Римській імперії. Він був римським військовим трибуном і сповідував християнство, що стало причиною жорстоких гонінь. Коли імператор Діоклетіан зажадав від християн поклоніння язичницьким богам, Аретта і багато його соратників відмовилися. За це Аретта був схоплений, підданий тортурам і страчений. Разом із ним за віру в Христа постраждало багато інших мучеників, і Церква згадує їх усіх у цей день як приклад потужної стійкості та незламної віри. Пам’ять про мученика Аретту є нагадуванням про необхідність вірності своїм духовним переконанням.

Молитви дня

О, святий мученику Аретто, поборнику Христа! Ти, що мужньо витерпів страждання і зберіг віру непохитною, моли Бога за нас, грішних. Проси для нас сили та стійкості, щоб ми могли протистояти спокусам і випробуванням. Допоможи нам жити у вірі та благочесті, та визволи нас від усякого зла. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 24 жовтня носить назву Аретин день і вважається перехідною датою між осінню та зимою.