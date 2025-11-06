Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 7 листопада в церковному календарі – День пам’яті 33 святих мучеників у Мелітині

7 листопада православна церква вшановує пам'ять 33 святих мучеників у Мелітині. Це свято присвячене вірі та мужності воїнів, які постраждали за свої християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 листопада 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті 33 святих мучеників у Мелітині

7 листопада православна церква вшановує пам'ять 33 християнських мучеників, які прийняли страждання і смерть за Христа на початку IV століття в місті Мелітина (Мала Азія). Гоніння відбувалися за часів імператора Діоклетіана. Мученики, серед яких більшість були воїнами, відмовилися виконати наказ воєначальника Лізія і принести жертву язичницьким ідолам. Їх очолював мученик Ієрон. Незважаючи на жорстокі катування, віра 33 християн залишалася непохитною. За свою відмову відректися від Христа, вони були страчені через усікновення голови. Їхня спільна мученицька смерть стала прикладом незламної вірності Богові. Число 33 символізує вік Ісуса Христа на момент Його хресної смерті.

Молитви дня

О, святі мученики Мелітинські, Ієроне, Ісіхіє та всі з вами 33 страстотерпці! Ви, що душу свою за віру Христову віддали, випросіть у Господа для нас, грішних, мужність у випробуваннях, твердість у вірі та допомогу в подоланні незгод. Моліть, щоб і ми, наслідуючи ваш подвиг, зберегли незламну вірність Богові до кінця днів наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день раніше мав назву «Дідівські плачі» – це час поминання покійних родичів.

Народні прикмети цього дня: