Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 7 листопада в церковному календарі – День пам’яті 33 святих мучеників у Мелітині

7 листопада православна церква вшановує пам'ять 33 святих мучеників у Мелітині. Це свято присвячене вірі та мужності воїнів, які постраждали за свої християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті 33 святих мучеників у Мелітині

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

7 листопада православна церква вшановує пам'ять 33 християнських мучеників, які прийняли страждання і смерть за Христа на початку IV століття в місті Мелітина (Мала Азія). Гоніння відбувалися за часів імператора Діоклетіана. Мученики, серед яких більшість були воїнами, відмовилися виконати наказ воєначальника Лізія і принести жертву язичницьким ідолам. Їх очолював мученик Ієрон. Незважаючи на жорстокі катування, віра 33 християн залишалася непохитною. За свою відмову відректися від Христа, вони були страчені через усікновення голови. Їхня спільна мученицька смерть стала прикладом незламної вірності Богові. Число 33 символізує вік Ісуса Христа на момент Його хресної смерті.

Молитви дня

О, святі мученики Мелітинські, Ієроне, Ісіхіє та всі з вами 33 страстотерпці! Ви, що душу свою за віру Христову віддали, випросіть у Господа для нас, грішних, мужність у випробуваннях, твердість у вірі та допомогу в подоланні незгод. Моліть, щоб і ми, наслідуючи ваш подвиг, зберегли незламну вірність Богові до кінця днів наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день раніше мав назву «Дідівські плачі» – це час поминання покійних родичів.

Народні прикмети цього дня:

  • Якщо на дорогах лежить сніг – зима буде сніжною і холодною.
  • Якщо голосно кричать галки – буде снігопад.
  • На деревах залишилося багато листя – зима буде затяжною.
  • Якщо вранці ожеледь – така погода протримається ще довго.

Читайте також:

Теги: свята свято традиції календар релігія православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2025: традиції та молитва
2 листопада, 22:34
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
29 жовтня, 21:45
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 жовтня
24 жовтня, 14:45
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва
22 жовтня, 22:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
18 жовтня, 22:30
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
12 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва
7 жовтня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
Відключення світла 7 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 7 листопада 2025 року: графіки
«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
РФ створює фейкові сторінки підрозділів ГУР
РФ створює фейкові сторінки підрозділів ГУР
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
Кожен українець отримає 2 500 грн? Червоний Хрест відреагував на чутки в мережі
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua