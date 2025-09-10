Венс назвав площу України, яку планує захопити Росія

Джей Ді Венс також зазначив, що Україна у свою чергу домагається гарантій безпеки

Віцепрезидент США Венс: питання території є одним із ключових у поточних переговорах

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Росія прагне захопити близько 6 тис. кв км української території, яку вона ще не контролює. Про це він повідомив в ефірі One America News, пише «Главком».

За словами Венса, питання території є одним із ключових у поточних переговорах. «Я думаю, що зараз ми знаходимося на етапі, коли нам вдалося звузити коло питань до кількох основних. Одне з питань стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6 тис. кв км, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни», – наголосив віцепрезидент.

росіяни хочуть отримати близько 6000 кв. км, які вони ще не завоювали військовою силою, - віцепрезидент США Джей Ді Венс pic.twitter.com/fAn7ipYFbh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2025

Джей Ді Венс також зазначив, що Україна у свою чергу домагається гарантій безпеки. Українська сторона хоче бути впевнена, що у разі укладення угоди, Росія через певний час не повернеться з новими вимогами.

Нагадаємо, народний депутат Микола Княжицький прокоментував нещодавню атаку російських дронів на Польщу, назвавши її «провокацією, спрямованою проти президента США Дональда Трампа». На думку нардепа, Росія вперше відкрито здійснила таку атаку, оскільки це мало змінити сприйняття війни на Заході.

До слова, американський конгресмен-республіканець, член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон різко відреагував на інцидент із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. За його словами, ця подія є «безпосередньою атакою на союзника по НАТО» і вимагає жорсткої реакції з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це пише «Главком».

У своєму дописі в соцмережі X Вілсон назвав російський інцидент «актом війни». Конгресмен підкреслив, що ця атака сталася менш ніж за тиждень після зустрічі президента Трампа з польським лідером, що, на його думку, є прямим випробуванням рішучості Альянсу.