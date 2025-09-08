Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото)
Ніхто з співробітників ДСНС не постраждав
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пожежно-рятувальний автомобіль пошкоджено через російський удар

На Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Російський FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль.

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото) фото 1

Зазначається, що ніхто зі співробітників ДСНС не постраждав.

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото) фото 2

Нагадаємо, 19 серпня російські терористи продовжили завдавати ударів по мирному населенню України. Ввечері росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. ДСНС повідомляє, що під ворожий удар потрапили рятувальники.

До слова, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних. 

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін організовує Україні оперативне оточення
Путін організовує Україні оперативне оточення
28 серпня, 18:47
Трамп поговорив з Лукашенко перед тим, як зустрінеться з Путіним на Алясці
Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко
15 серпня, 19:12
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 серпня, 07:55
Результати обох операцій уточнюються
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Сизрані: подробиці нічної операції ЗСУ
15 серпня, 10:48
Ворог атакував Сумську громаду дронами
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
18 серпня, 21:58
РФ завдала кілька авіаударів по домівках у Костянтинівці
РФ завдала авіаударів по Костянтинівці: постраждали цивільні (фото)
19 серпня, 17:15
Комунальні служби вже працюють на місцях атаки
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є пошкодження (фото)
21 серпня, 06:48
Пєсков знову заговорив про переговори
Кремль зробив заяву щодо нового раунду переговорів з Україною
27 серпня, 17:42
Ворог атакував Дніпро безпілотниками, пошкодивши інфраструктурні об'єкти
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
Вчора, 08:43

Події в Україні

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото)
На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото)
Гроссі: на Запорізькій АЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки
Гроссі: на Запорізькій АЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки
Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК
Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9686
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3890
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3678
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2950
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua