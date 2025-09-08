На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото)

Ніхто з співробітників ДСНС не постраждав

Пожежно-рятувальний автомобіль пошкоджено через російський удар

На Дніпропетровщині, у Криворізькому районі, окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Російський FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль.

Зазначається, що ніхто зі співробітників ДСНС не постраждав.

Нагадаємо, 19 серпня російські терористи продовжили завдавати ударів по мирному населенню України. Ввечері росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. ДСНС повідомляє, що під ворожий удар потрапили рятувальники.

До слова, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.