Вдвічі дешевший за аналог: в Україні створено дрон із захистом від РЕБ

В Україні створили аналог DJI Matrice: дрон «Колібрі 13» FR1 для FPV-дронів

Українська компанія TAF Industries розробила новий безпілотник «Колібрі 13» FR1, який позиціонується як вітчизняний аналог китайського дрона DJI Matrice. Його головне призначення – ретрансляція сигналу для FPV-дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TAF Industries.

Дрон є носієм ретранслятора, що дозволяє забезпечувати стабільний зв'язок між оператором та FPV-дроном на великих відстанях. Розробники заявляють, що «Колібрі 13» FR1 отримав автономну навігацію та захист від систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Комплекс складається з двох дронів-носіїв, наземної станції управління, додаткової відеоантени та кейса для транспортування. Дрон може віддалятися від оператора на відстань до 15 км. Також він супроводжує FPV-дрони до моменту ураження цілей, після чого автоматично повертається до місця зльоту. «Колібрі 13» здатний виконувати поставлені завдання в умовах глушення GPS, а також стійкий до низьких температур і вітру.

Важливою перевагою української розробки є її вартість: за інформацією розробника, «Колібрі 13» FR1 вдвічі дешевше за свого китайського аналога.

Нагадаємо, 28 серпня, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що FPV-дрони застосовували для ударів по катерах і допоміжних суднах, але ще ніколи вони не завдавали шкоди бойовим кораблям подібного рангу. Символічно, що саме 28 серпня 1952 року відбулося перше бойове застосування FPV-дрона у світі.