Вибори до Ради: Національний екзитпол під час виборів до Ради проведуть три соціологічні центри



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21 липня о 23.00 відбудеться пресконференція, де оголосять результати опитування - станом на 20 годину

Бекешкіна повідомила про те, що оприлюднення результатів національного екзитполу 2019 відбудеться у неділю, 21 липня

Національний екзитпол під час виборів до Верховної Ради 21 липня проведуть Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології та Центр.

Про це повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна, пише Укрінформ.

За словами Бекешкіної, реалізація цього проєкту проходитиме під контролем Наглядової ради, до складу якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські експерти та журналісти.

Бекешкіна також повідомила про те, що оприлюднення результатів національного екзитполу 2019 відбудеться у неділю, 21 липня, в Укрінформі за таким планом:

О 14.00 в агентстві проведуть прес-конференцію, присвячену поточному звітуванню про перебіг процесу опитування респондентів на виході з виборчих дільниць, ймовірним проблемам та труднощам, що можуть виникнути у інтерв'юєрів під час збору даних.

На 19.45 запланована прес-конференція, на якій оприлюднять результати опитування станом на 18.00.

О 23.00 відбудеться пресконференція, на якій оголосять оновлені результати - станом на 20 годину.

Польовий етап дослідження здійснюватимуть дві провідні соцкомпанії — КМІС та Центр Разумкова. Вибірка буде репрезентативною для України в цілому й для її чотирьох регіонів (Захід, Центр, Схід, Південь).

Вибірка буде двоетапна. На першому етапі оберуть кількість дільниць відповідно до відсотка виборців у цій області. Самі дільниці обиратимуться випадковим чином. На другому етапі опитуватимуться виборці на виході з виборчих дільниць з певним кроком відбору. Результати декілька разів на день передаватимуться в центральний офіс соціологічних компаній.

Застосовуватиметься методика «таємного голосування», оскільки вона зменшує кількість відмов і суттєво підвищує надійність даних екзит-полу. Учасник опитування сам заповнюватиме паперову анкету та самостійно вкидатиме її у скриньку екзит-полу.

«Національний екзит-пол’2019 - парламентські вибори» проводиться в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Як повідомлялося, консорціум у складі цих організацій брав активну участь у проекті «Національний екзит-пол 2019» під час першого та другого туру виборів президента України.