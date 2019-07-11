Парламент ратифікував угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем



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Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів

Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль».

Відповідний законопроєкт № 0223 підтримали 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Ратифікована угода має лібералізувати торгівлю товарами між Україною та державою Ізраїль.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту, його ухвалення сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Ізраїлю, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Нова ЗВТ передбачає фактично повне скасування ввізних мит на промислові товари, за виключенням ювелірних виробів. Більшість мит на ці товари – близько 80% з боку Ізраїлю та 70% з боку України – мають бути скасовані одразу після набуття чинності угоди.

Угода також містить досить складну систему взаємних поступок у торгівлі сільськогосподарськими товарами та харчовою продукцією.