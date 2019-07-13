В Опорі назвали кандидата у депутати, який відзначився активною «концертною» діяльністю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 липня під егідою Сергія Рибалки відбувся масштабний концерт групи «Не ангели» у Лисичанську.

Шанси Сергія Рибалки на 107 округу розцінюються, як дуже низькі, незважаючи на його активне «гречкосійство», - голова Попаснянської райдержадміністрації

Кандидат у депутати самовисуванець по 107-му одномандатному виборчому округу Сергій Рибалка відзначився під час виборчих перегонів активною «коцертною» діяльністю у Луганській області. Про це повідомляє громадянська мережа Опора, передає УНН.

Зазначається, що 7 липня під егідою кандидата відбувся масштабний концерт групи «Не ангели» у Лисичанську.

Крім того, за два дні до цього, 5 липня, на підтримку Рибалки у Попасній виступили співаки Аліна Палій та Том Сода.

Також нагадується, що 2 червня у місті Привілля відомий артист Володимир Горянський зі сцени закликав присутніх голосувати за Рибалку, тоді як співачка Аліна Палій надала безкоштовний концерт для місцевих жителів.

«А 1 червня Палій провела концерт у місті Новодружеську», додали в Опорі.

«Усі перераховані заходи проходили на пересувній сцені, що була прикрашена слоганом «Сергій Рибалка. Всі обіцяють – я роблю!» з портретним зображенням кандидата»», - розповіли в Опорі, нагадавши, що усі населені пункти, де проходили концертні програми на підтримку Рибалки, входить у межі 107-го ОВО.

У громадянській мережі зауважили, що згідно з частиною 14 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.

«Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців», - уточнили в ОПОРІ.

Нагадаємо, Сергій Рибалка є чинним народним депутатом від Радикальної партії Ляшка. На позачергових виборах до Верховної Ради політик балотується самовисуванцем в Лисичанську, по 107-му округу.

Голова Попаснянської районної державної адміністрації Сергій Шакун, заявив що шанси Рибалки на 107 округу розцінюються як дуже низькі. «Незважаючи, на його активне «гречкосійство», люди голосувати за «парашутиста» не будуть», - вважає Шакун.