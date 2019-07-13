ЗМІ: знятого ЦВК із виборів кандидата від «Слуги народу» Куницького викрили в підробці документів



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Олександр Куницький сфальсифікував документи, що пояснюють його тривалу відсутність в Україні за останні п’ять років, - Денисенко

Нардеп опублікував документи, подані Олександром Куницьким до Центральної виборчої комісії під час реєстрації кандидатом у народні депутати

Знятого з реєстрації кандидата у депутати від «Слуги народу» Олександра Куницького, а також його адвокатів Олександра Перемежка та Тараса Гуменюка викрили в підробці документів, які пояснюють його тривалу відсутність в Україні за останні п’ять років.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook депутат Андрій Денисенко.

Денисенко опублікував документи, подані Олександром Куницьким до Центральної виборчої комісії під час реєстрації кандидатом у народні депутати.

Їх датовано 2015 роком. Втім, Денисенко вказує на те, що датою створення електронних файлів є 25 червня 2019-го. Депутат приходить до висновку, що подані документи є підробленими та не можуть служити поясненням тривалої відсутності Куницького в Україні в 2015 році. Відповідно, згідно з законом, він не може брати участь у виборчих перегонах.

У документах, до яких апелює Денисенко, мовиться про оформлення закордонних відряджень для Куницького: з 15 березня по 20 серпня він перебував в Угорщині, з 20 серпня по 8 вересня – у Румунії, з 8 вересня по 5 грудня – друга частина відрядження в Румунії. Денисенко звертає увагу на абсолютну ідентичність наказів про відрядження Куницького. А далі публікує скріни, що підтверджують: датою створення всіх документів значиться один і той же день в 2019 році. Створені документи користувачем «Taras Humeniuk» – транслітерація збігається з ім'ям адвоката Куницького Тараса Гуменюка.

Нагадаємо, 11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Олександра Куницького кандидатом в народні депутати. До слова, востаннє Куницький офіційно пояснював свою відсутність в Україні роботою на компанію «1+1 Продакшн».

Водночас на документах, опублікованих Денисенком, можна побачити фірму самого екс-кандидата в нардепи. Андрій Денисенко просить ЦВК порівняти обидві редакції документів Куницького.

«Певно, справедливо розсудивши, що накази від самого Куницького викличуть обґрунтовані сумніви, було ухвалено рішення надати йому накази від ГО «Еліта нації», що очолює пан Курцев і «1+1 Продакшн». Панове з ЦВК, може, ви порівняєте редакції? Можливо, великі махінатори Куницький і Курцев надаючи вам фальсифікат, навіть не виправили помилки і не змінювали текст?» – заявив нардеп.