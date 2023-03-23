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Вибух газу у Кропивницькому. Названа ймовірна причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух газу у Кропивницькому. Названа ймовірна причина
ДСНС

Оцінку діям постраждалого даватимуть правоохоронні органи

Порушення правил безпеки систем газопостачання споживачем – імовірна причина вибуху в багатоповерхівці Кропивницького. Про це повідомляє «Кіровоградгаз».

«Бригада виїхала за адресою щойно отримала виклик. Першочергово було відключено газопостачання у під’їзді, де сталась подія, а також проведено обстеження об’єкту та оформлення відповідних актів. За результатами огляду виявлено, що потерпілий який вів асоціальний спосіб життя, самовільно від’єднав газову плиту від мережі, порушивши правила безпеки системи газопостачання. Ймовірно це призвело до нещасного випадку», – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування. Оцінку діям постраждалого даватимуть правоохоронні органи.

Крім того, зазначається, що ні сьогодні, ні в попередні дні до аварійно-диспетчерської служби 104 не надходили звернення від мешканців за вказаною адресою.

Відновлення газопостачання буде проводитись спільно з представниками обслуговуючої організації після надання актів перевірок вентиляційних каналів та обстеження кожної квартири на предмет відповідності вимогам чинного законодавства.

Як повідомлялося, у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці. Пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце виклику та встановив, що стався вибух, внаслідок якого зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир.

Внаслідок вибуху постраждав господар квартир.

Теги: газ вибух Кропивницкий

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