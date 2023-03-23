Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?

Уряд, прикриваючись метою гарантування безпеки, раніше націоналізував облгаз, на території якого сьогодні сталася трагедія

У Кропивницькому на Кіровоградщині в одній із багатоповерхівок вибухнув газ, постачальником якого є компанія «Кіровоградгаз», яку раніше уряд передав НАК «Нафтогаз України».

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У будинку зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир. Прилегла територія всипана уламками, склом, частинами віконних рам та утеплюючого пінопласту. Наразі відомо, що постраждав господар квартири, де сталася подія. Його госпіталізовано в обласну лікарню.

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Зазначимо, історія із компанією «Кіровоградгаз» має скандальне тло. Енергетичний експерт Юрій Корольчук пояснив «Главкому»: новостворена «нафтогазівська» компанія «Газорозподільні мережі України» хоче управляти газорозподільними мережами по всій Україні, хоча керівники цієї структури, створеної «Нафтогазом», навіть не працювали в галузі.

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«Якщо вони допускають таку надзвичайну ситуацію у відносно мирному Кропивницькому, то що відбувається з безпекою в прифронтовому Харкові та області – регіоні, де «Газмережі» силовим методом захопили контроль над Операторами ГРМ, навіть важко уявити», – пояснив експерт.

Нагадаємо, у травні минулого року Кабінет міністрів передав в управління «Чорноморнафтогаз», який входить до «Нафтогазу», раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем, зокрема облгазів, із метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Водночас власники арештованих акцій «облгазів» називали це «рейдерським захопленням» і наголосили, що законодавчі недоліки та практика адміністративних і господарських судів створюють перешкоди для управління газорозподільчими компаніями.

Протистояння між управителем («Чорноморнафтогазом») та бенефіціарами компаній, які були фактичними власниками операторів газорозподільних систем, стало очевидним для широкого загалу після початку процесів зміни керівництва операторів.

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Нині триває чимало судових справ щодо оскарження дій та рішень як Кабміну, так і державних підприємств щодо передачі в управління арештованих корпоративних прав. Окремі заходи, які вживаються в межах цих судових спорів, створюють ризики для нормального функціонування систем постачання газу.

Як відомо, наприкінці весни 2022 року суд арештував, а потім передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем: уряд передав заарештовані активи Фірташа «Нафтогазу». Арештовані пакети акцій облгазів мають інтегруватися в новостворену «нафтогазівську» компанію «Газорозподільні мережі України». Її очолив Денис Миргородський, який немає досвіду ані в газовій сфері, ані в енергетиці. Він – адвокат, відомий тим, що захищав банкірів-фігурантів розслідування Європейського центробанку щодо відмивання грошей. При цьому одна з компаній самого Миргородського засвітилася у розслідуванні СБУ про діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом в понад 500 млн грн.

До слова, на підприємствах критичної інфраструктури силовики здійснили масові обшуки.