Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?
23 березня у Кропивницькому стався вибух газу у багатоповерхівці
фото: ДСНС

Уряд, прикриваючись метою гарантування безпеки, раніше націоналізував облгаз, на території якого сьогодні сталася трагедія

У Кропивницькому на Кіровоградщині в одній із багатоповерхівок вибухнув газ, постачальником якого є компанія «Кіровоградгаз», яку раніше уряд передав НАК «Нафтогаз України».

У будинку зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир. Прилегла територія всипана уламками, склом, частинами віконних рам та утеплюючого пінопласту. Наразі відомо, що постраждав господар квартири, де сталася подія. Його госпіталізовано в обласну лікарню. 

6 фото
На весь екран

Зазначимо, історія із компанією «Кіровоградгаз» має скандальне тло. Енергетичний експерт Юрій Корольчук пояснив «Главкому»: новостворена «нафтогазівська» компанія «Газорозподільні мережі України» хоче управляти газорозподільними мережами по всій Україні, хоча керівники цієї структури, створеної «Нафтогазом», навіть не працювали в галузі.

«Якщо вони допускають таку надзвичайну ситуацію у відносно мирному Кропивницькому, то що відбувається з безпекою в прифронтовому Харкові та області – регіоні, де «Газмережі» силовим методом захопили контроль над Операторами ГРМ, навіть важко уявити», – пояснив експерт. 

Нагадаємо, у травні минулого року Кабінет міністрів передав в управління «Чорноморнафтогаз», який входить до «Нафтогазу», раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем, зокрема облгазів, із метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії? фото 1

Водночас власники арештованих акцій «облгазів» називали це «рейдерським захопленням» і наголосили, що законодавчі недоліки та практика адміністративних і господарських судів створюють перешкоди для управління газорозподільчими компаніями.

Протистояння між управителем («Чорноморнафтогазом») та бенефіціарами компаній, які були фактичними власниками операторів газорозподільних систем, стало очевидним для широкого загалу після початку процесів зміни керівництва операторів.

Нині триває чимало судових справ щодо оскарження дій та рішень як Кабміну, так і державних підприємств щодо передачі в управління арештованих корпоративних прав. Окремі заходи, які вживаються в межах цих судових спорів, створюють ризики для нормального функціонування систем постачання газу.

Як відомо, наприкінці весни 2022 року суд арештував, а потім передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем: уряд передав заарештовані активи Фірташа «Нафтогазу». Арештовані пакети акцій облгазів мають інтегруватися в новостворену «нафтогазівську» компанію «Газорозподільні мережі України». Її очолив Денис Миргородський, який немає досвіду ані в газовій сфері, ані в енергетиці. Він – адвокат, відомий тим, що захищав банкірів-фігурантів розслідування Європейського центробанку щодо відмивання грошей. При цьому одна з компаній самого Миргородського засвітилася у розслідуванні СБУ про діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом в понад 500 млн грн.

До слова, на підприємствах критичної інфраструктури силовики здійснили масові обшуки.

Читайте також: Вибух газу у Кропивницькому: зруйнована квартира, врятовано двох жильців (фото, відео)
Теги: Кропивницький газ Нафтогаз України вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США розглядають постачання в Україну зрідженого газу
США розглядають постачання в Україну зрідженого газу
2 березня, 01:15
У Москві стався вибух на заводі
У Москві стався вибух на заводі
27 лютого, 01:20
В окупованій Кадіївці вибухнула вантажівка із російськими снарядами
В окупованій Кадіївці вибухнула вантажівка із російськими снарядами
1 березня, 10:29
Під Москвою через вибух горить коксогазовий завод (відео)
Під Москвою через вибух горить коксогазовий завод (відео)
5 березня, 22:41
Вибух у Підмосков’ї та новий пакет допомоги від США – головне за ніч
Вибух у Підмосков’ї та новий пакет допомоги від США – головне за ніч
3 березня, 07:20
«Нафтогаз України» блокує критичні платежі контрагентам за виконані роботи, надані послуги та поставлений товар
Видобуток газу під загрозою зриву. На «Нафтогаз» повернулися схеми часів Януковича?
13 березня, 13:34
Після займання п’ять осіб евакуювалися з будівлі самотужки
У Москві горить будівля МВС (відео)
7 березня, 18:13
РГК наголошує, що діючі акціонери АТ «Криворіжгаз» не змінились
РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Криворіжгаз»
17 березня, 18:43
Вибухи у Бєлгороді лунали вночі
Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет
13 березня, 07:34

Економіка

За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка)
За рік війни Україна зазнала збитків на понад $144 млрд. (інфографіка)
Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?
Вибух газу у Кропивницькому. Що передувало трагедії?
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти
Японія виділить Україні $500 млн: на що підуть кошти
В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
В Україні процвітають «сірі» схеми експорту металобрухту, держава вже втратила понад 350 млн – ЗМІ
Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини
Вимкнення світла можливі у двох областях: Міненерго назвало причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
11K
Росія пояснила, навіщо била по монастирю УПЦ МП в Одесі
11K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7329
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
5055
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
4833
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Новини

Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту