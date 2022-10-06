Рада закликала світ підтримати право на самовизначення народів РФ

Український парламент підтримує невід’ємне право народів РФ на самовизначення відповідно до Статуту ООН

Верховна Рада ухвалила постанову № 8105 про звернення до міжнародного співтовариства про підтримку права на самовизначення народів Російської Федерації. «За» проголосували 322 нардепи.

Голосування за постанову № 8105 Главком

У зверненні парламенту передбачається, що Верховна Рада України підтримує невід’ємне право народів Російської Федерації на самовизначення відповідно до Статуту ООН, загальновизнаних норм та принципів міжнародного права, а також закликає міжнародне співтовариство до вжиття всіх необхідних заходів для:

припинення переслідування кремлівським режимом лідерів та членів національно-визвольних рухів народів Російської Федерації;

припинення практики депортації та внутрішнього переміщення громадян Росії з метою спотворення етнічного складу регіонів Російської Федерації;

беззаперечного гарантування громадянам Російської Федерації права на вільне висловлення поглядів, думок, участь у мирних зібраннях, свободу об’єднань, свободу совісті та віросповідання, а також на забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності народів Російської Федерації.

Крім того, Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу із закликом стосовно:

послідовної підтримки народів Російської Федерації у реалізації ними права на самовизначення;

посилення всебічної підтримки України задля її перемоги в російсько-українській війні з подальшою деімперіалізацією Російської Федерації та деколонізацією народів, що приєднані та утримуються в її складі.

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже 61 330 росіян.