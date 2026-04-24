Від жарту до криміналу: кіберполіція звернулася до школярів

Кіберполіція попередила про відповідальність за меми з однокласниками та вчителями

Образливі пости можуть кваліфікувати як кібербулінг і призвести до кримінальної відповідальності

Публікація мемів із вчителями чи однокласниками може призвести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіберполіцію.

Правоохоронці наголошують, що образливі фото, відео, коментарі чи дописи в інтернеті розцінюються як кібербулінг і є правопорушенням. «Анонімність в інтернеті не звільняє від відповідальності», – підкреслюють у Кіберполіції.

Залежно від обставин, за такі дії передбачене покарання: від адміністративної до кримінальної відповідальності. Якщо ж порушник не досяг віку, з якого настає відповідальність, її можуть понести батьки.

У Кіберполіції також надали рекомендації, як діяти у разі кібербулінгу. Зокрема, радять зберігати докази – робити скріншоти та фіксувати посилання на публікації, подавати скарги на контент у соціальних мережах, а також повідомляти батьків або звертатися до правоохоронців.

У разі потреби громадянам радять телефонувати за номерами екстрених служб 102 або 112. Правоохоронці підкреслюють, що відповідальність за онлайн-дії є такою ж реальною, як і за правопорушення в офлайн-середовищі.

Раніше стало відомо, що на тлі поширення вірусного тренду в TikTok російські школярі масово публікують відео з приниженням учителів. У роликах підлітки використовують фото педагогів, поділяючи їх на «улюблених» і «нелюбих», причому останніх супроводжують образливою або нецензурною лексикою.

Подібний контент швидко набирає популярність у російському сегменті соцмереж, хоча окремі випадки фіксуються і в інших країнах. Водночас такі публікації викликають критику та занепокоєння через поширення кібербулінгу серед підлітків і знецінення ролі вчителя.