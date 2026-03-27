Мережа вибухнула мемами після обшуків у Поплавського (фото)

Українці миттєво почали створювати меми після новини про обшуки у Михайла Поплавського

Українці не забарилися та лише за кілька годин встигли створити десятки мемів про обшуки в колишнього ректора Київського національного університету культури й мистецтв Михайла Поплавського. Найбільше подібної творчості українських користувачів можна знайти в соцмережі Threads. «Главком» зібрав найяскравіші меми про обушки у Поплавського.

У своїх дописах українці по-різному коментували обшуки в Михайла Поплавського. Серед них були згадки про пісні Поплавського, його зовнішній вигляд та загалом саму суть обшуків.

Також Михайла Поплавського неодноразово порівняли з американським злочинцем Джеффрі Епштейном. Зокрема користувачі назвали «Поплавського українським Епштейном»:

«Мама, купи мені Епштейна. У нас вдома є Епштейн, Епштейн вдома…»

«Взяли українського Епштейна».

«Там, де Епштейн вчився, Поплавський викладав».

Також у багатьох дописах українці поєднували події обшуків з рядками пісень Поплавського. А саме пісні «Юний орел», а також слова з неї: «Від джерел, до джерел, до джерел!» В одному з мемів користувачі використали ці слова в імпровізації, де Поплавський пояснює, як на нього вийшло слідство:

«Поплавський: «Але як ви на мене вийшли?». Слідчі: «Йшли від джерел до джерел».

«Орел уже не юний…»

Українці згадали ще одну пісню Поплавського «Мамина черешня» та використали рядки з неї: «Мамо, мамо, вічна й кохана, Ви пробачте, що був неуважний». Цей рядок користувачі також узяли для пояснення, як слідчі вийшли на Поплавського.

«Синку, але як вони на тебе вийшли? Мамо, мамо, вічна й кохана, ви пробачте, що був неуважним».

Крім цього, була ще низка мемів про обушки в Поплавського, проте вони оновлюються та з’являються нові щогодини. До слова, також мережа почала обговорювати взуття, у якому Поплавський зустрів СБУ.

Як довідався «Главком» Михайло Поплавський зустрів правоохоронні органи в брендових домашніх капцях та дізнався їхню ціну. З’ясувалося, що це незвичайні капці, а домашнє взуття від відомого бренду Tommy Hilfiger з лінійки взуття Sherpa Fur Home Slippers Straps. До слова, на інших фото з обшуків Михайло Поплавський показався вже переодягнений у діловий костюм із синіми прямими штанами та блакитним піджаком, водночас свої брендові домашні капці ректор університету не зняв.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури й мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Джерела в правоохоронних органах повідомили «Главкому», що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури й мистецтв Михайла Поплавського. Наразі йдеться лише про обшуки в колишнього ректора, його самого не затримували. «Главкому» джерела в правоохоронних органах повідомили, що підозру нікому не оголошували.

За даними Офіса генпрокурора України, службові особи Київського університету культури в змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти. Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».