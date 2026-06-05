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Україну накриють короткочасні дощі та грози: погода на 5 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україну накриють короткочасні дощі та грози: погода на 5 червня 2026 року
У п'ятницю в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, на сході й заході – туман
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 25° тепла

У п'ятницю, 5 червня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі дощі очікуються у західних та східних областях, вдень – по більшій частині країни, місцями з грозами. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні й північному сході вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–17°, вдень 22–27°. 

Україну накриють короткочасні дощі та грози: погода на 5 червня 2026 року фото 1

У п'ятницю, 5 червня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 12–17°, вдень 22–27°; у Києві вночі 13–15°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, червень в Україні стартував з мінливим характером: холодне скандинавське повітря поступилося місцем теплішим масам із Західної Європи, проте атмосферні фронти й далі тримають країну на «гойдалці» між літньою теплою та весняною прохолодою. Чого чекати найближчими днями – синоптики розповіли у прогнозі погоди на 1–7 червня 2026 року: дощі, грози і температурні стрибки супроводжуватимуть українців до кінця тижня.

Тим часом у Європі справжня літня спека вже б'є температурні рекорди – Україна поки залишається осторонь цих аномалій. 

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Теги: спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер літо погода календар

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