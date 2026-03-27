Пісні Поплавського, які давно стали мемами: п'ять найпопулярніших треків (відео)

У своїх кліпах та виступах Михайло Поплавський завжди з'являється з жіночим балетом

Михайло Поплавський співає у своїх піснях не лише про кохання та життя, але й про улююблені страви

На тлі обшуків у колишнього ректора Київського національного університету культури й мистецтв Михайла Поплавського в мережі почали з’являтися різні меми. Українці почали створювати купу різноманітних жартівливих дописів про обшуки в Михайла Поплавського. Однак композиції співака ще до цього були джерелом для жартів та мемів у мережі. «Главком» розповів, які пісні Поплавського вже давно розібрали на меми.

«Юний орел»

Михайло Поплавський – Концертний кліп «Юний орел»

Головна пісня, за якою частіше впізнають Михайла Поплавського – це композиція «Юний орел». Ця пісня, а саме її рядки про «юного орла» стали основою для мемів та жартів про самого ж Поплавського.

Наприклад, у соцмережі Threads після обшуків у Поплавського українці у своїх мемах використовували рядки з пісень артиста. А саме пісні «Юний орел», а також слова з неї: «Від джерел, до джерел, до джерел!».

«Сало»

Михайло Поплавський -«Сало»

У своїх піснях Михайло Поплавський співає не лише про «юного орла», але і про сало. Одна з пісень виконавця має назву «Сало», у якій Поплавський оспівує свою любов до нього.

«Сало їм, на салі сплю. Бо я так його люблю! От якби ще й салом укривався, то як сир у маслі я б купався!», – йдеться в пісні.

«Варенички мої»

Михайло Поплавський - «Варенички»

Свою любов до їжі Михайло Поплавський оспівує в ще одній пісні «Варенички мої». У цьому треку співак розповідає про своє захоплення варениками. Водночас у його кліпі з’являються, не лише чоловіки в костюмах вареників, але й жінки, які замішують тісто. Зокрема кліп містить неоднозначні кадри, які можна тлумачити по-різному.

«Український борщ»

Михайло Поплавський – «Український борщ»



На попередніх піснях Поплавський не зупинився та написав ще одну пісню. Цього разу він співав про українських борщ. Знову ж таки в кадрі, де Михайло Поплавський співає про борщ, не обійшлося без його жіночого балету.

«Блюз еротичних думок»

Михайло Поплавський – «Блюз еротичних думок»

Одна з нових пісень Михайла Поплавського – «Блюз еротичних думок». У цій пісні виконавець згадує про бажання, ласку та еротичні думки. У кадрі з ним з’являється чимало жінок. Зокрема, пісня цієї назви говорить сама за себе.

До слова, українці згадали ще одну пісню Поплавського у своїх мемах про обшуки в нього вдома. Йдеться про пісню «Мамина черешня» та використали рядки з неї: «Мамо, мамо, вічна й кохана, Ви пробачте, що був неуважний». Цей рядок користувачі взяли для пояснення, як слідчі вийшли на Поплавського.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури й мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Джерела в правоохоронних органах повідомили «Главкому», що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури й мистецтв Михайла Поплавського.