Кадровий голод: в Україні відкрито понад 200 тис. вакансій

Три чверті українських підприємств не можуть закрити всі відкриті вакансії через нестачу персоналу

Соболев: держава розробляє систему прогнозування ринку праці – щоб знати, які фахівці будуть потрібні через 5–10 років

Три чверті українських підприємств стикаються з нестачею персоналу, а на Єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 200 тисяч відкритих позицій. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на форумі Jobs & Skills 4 Ukraine. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Масштаби проблеми

За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній повідомляють про нестачу робочої сили. За оцінками бізнес-спільноти, дефіцит на ринку праці сягає 4,5 млн працівників. Держава реагує: розробляється система прогнозування ринку праці, яка стане основою для державного фінансування освіти, програм перекваліфікації та рішень роботодавців щодо найму.

«Ми бачимо, наскільки змінився ринок праці, коли 75% підприємств стикаються з нестачею робочої сили. Держава повинна працювати над цим. Тому ми розробляємо систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій», – зазначив Соболев.

Чотири пріоритети нової політики зайнятості

За словами міністра, нова політика зайнятості має спиратися на чотири ключові напрями:

дані про те, які професії, навички та кваліфікації будуть потрібні економіці не лише сьогодні, а й через п'ять–десять років;

якщо роботодавцю потрібні певні навички – держава, освітні заклади та партнери мають допомогти людям їх здобути;

більш інклюзивний ринок праці;

нова якість партнерства з бізнесом.

Що вже зробила держава

На початку 2026 року Кабмін схвалив Стратегію зайнятості до 2030 року – документ, який визначає пріоритети державної політики для подолання кадрового дефіциту та наближення ринку праці до стандартів ЄС. Стратегія передбачає програми навчання і перекваліфікації, підтримку ветеранів, ВПО та людей із інвалідністю.

Паралельно уряд ухвалив проєкт нового Трудового кодексу і передав його до Верховної Ради. Документ має легалізувати сучасні формати роботи – дистанційну, надомну, з нефіксованим часом, а також вивести трудові відносини з тіні. За урядовими розрахунками, реформа дозволить створити понад 300 тисяч офіційних робочих місць і дасть 43,4 млрд грн щорічного фіскального ефекту.

Нагадаємо, на початку 2026 року «Главком» аналізував стан українського ринку праці: попит і пропозиція залишаються глибоко дисбалансованими – ринок потребує робітничих, технічних і педагогічних кадрів, тоді як значна частина шукачів роботи орієнтована на інші сфери.