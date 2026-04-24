Туск прокоментував саміт ЄС жартом про Орбана і росіян

Польський прем’єр заявив про «полегшення» без угорського лідера та натякнув на зв’язки з РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пожартував щодо відсутності угорського колеги Віктора Орбана під час неформального саміту Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника PAP.

Туск прокоментував атмосферу зустрічі, яка відбулася 23 квітня на Кіпрі, натякнувши на проросійську позицію Будапешта. «Вчора відчувалось величезне полегшення, бо вперше за багато років серед нас не було росіян, якщо ви розумієте, про що я», – сказав польський прем’єр.

Таким чином він відреагував на відсутність Орбана, якого в ЄС часто критикують за м’яку позицію щодо Росії. Туск також зазначив, що атмосфера під час саміту була «геть іншою» порівняно з попередніми роками.

За його словами, зміни пов’язані з політичними процесами в Угорщині, де після парламентських виборів відбулася зміна влади. Водночас чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан не був присутній на саміті, а переможець парламентських виборів Петер Мадяр ще не вступив на посаду, що має відбутися на початку наступного місяця.

Нагадаємо, що переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, Євросоюзу та нафтопроводу «Дружба», заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях. Під час публічного виступу він також звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Мадяр прокоментував перспективи відновлення транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». За його словами, питання має розглядатися виключно з практичної точки зору. Він наголосив, що якщо інфраструктура придатна для використання, то її слід задіяти для постачання нафти до Угорщини.

Також політик заявив, що не піддаватиметься шантажу в переговорах і висловив переконання, що інші європейські лідери дотримуватимуться такої ж позиції.