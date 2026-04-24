Московські школи масово відкривають музеї «СВО»

Експозиції про війну РФ проти України вже діють у 8% навчальних закладів

У школах і коледжах Москви масово відкривають так звані музеї «СВО», присвячені війні Росії проти України. Наразі такі експозиції вже є приблизно у 8% навчальних закладів столиці РФ. Про це повідомляє DW з посиланням на дані мера Москви, пише «Главком».

У навчальних закладах відкрили 175 подібних «музеїв», де представлені речі російських окупантів, предмети з поля бою та тематичні інсталяції.

Експерти зазначають, що такі ініціативи мають ознаки системної пропаганди. Активне створення подібних експозицій почалося після доручення диктатора Путіна у 2023 році.

За даними ЗМІ, музеї «СВО» відкривають не лише у школах, а й у дитсадках і навіть при храмах. Їхньою офіційною метою називають «виховання патріотизму» та формування позитивного ставлення до військової служби.

Як повідомлялось, у дошкільних закладах Російської Федерації стартував процес створення так званих «музеїв спеціальної воєнної операції». Ця ініціатива є новим інструментом пропаганди, який отримав офіційне схвалення на всеросійському форумі дошкільної освіти.