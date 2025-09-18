Видавництво «Човен» скасувало презентацію книги через шквал «расистських коментарів»

Видавництво: Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли. Насправді – ні! Програли усі ми

У Львові скасовано презентацію книги-дослідження Оксани Брюховецької «Голоси Black Lives Matte». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видавництво «Човен».

Видавництво зауважило, що впродовж останніх днів у соцмережах отримало «безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і самого видавництва щодо запланованої події». За його словами, серед коментаторів було чимало ботів, але траплялися й цілком реальні українці, зокрема львів’яни, з деякими з яких представники видавництва були знайомі особисто.

«Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка, і чому це дослідження є важливим для українських читачів саме в час російської агресії проти України. (Нам усім сьогодні варто усвідомити: без розуміння складних внутрішніх американських процесів ми не можемо розраховувати на ту суспільну та політичну підтримку США, якої сьогодні так потребуємо в умовах війни.) Усе зводилося до маніпуляцій трагедією Ірини Заруцької та тим фактом, що її вбивцею став чорношкірий американець», – йдеться у дописі.

Зазначається, що книга «Голоси BLM» була написана восени 2024 року, а вийшла друком на початку липня цього року.

«Спершу ми думали, що онлайн-агресія не матиме продовження в реальності, але тоді почалися дзвінки з погрозами. Погрози почали отримували також Оксана Брюховецька і Террелл Старр, американський журналіст, один із героїв книжки, вони обоє мали брати участь у презентації. Нам складно було пояснити Терреллу, який третій рік поспіль працює в Україні і розповідає в американських медіа про український спротив російській агресії, чому так багато українців бажають йому «здох…ти», чому вони вважають, що він «твар…на», а не людина», – йдеться у повідомленні.

Видавництво підсумувало: «Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли. Насправді – ні! Програли усі ми. Бо історії героїв «Голосів» – це історії про боротьбу за гідність, за право бути собою. І в цьому ми дуже схожі з афро-американцями, як би комусь не різала очі різниця в кольорі шкіри».

У соцмережах користувачі поділилися на два табори. Одні стверджують, що не варто було скасовувати презентацію книги.

Інші ж наполягають, що книгу потрібно було відразу скасувати, бо назва видання звучить недоречно на тлі нещодавнього вбивства українки у США.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.