Піти додому з ТЦК вартує $30 тисяч? Сухопутні війська прокоментували скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Піти додому з ТЦК вартує $30 тисяч? Сухопутні війська прокоментували скандал
Сухопутні війська закликали повідомляти інформацію про порушення з боку ТЦК
фото з відкритих джерел

Без офіційного звернення та підтверджених доказів звинувачення залишаються суб’єктивними

Командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів, що у Києві просто піти додому з ТЦК для військовозобов’язаного коштує $30 тис., направлення на конкретну військову частини, де хочеш служити ти, а не куди тебе відправляють з ТЦК – нібито $8 тис. Як інформує «Главком», про це він написав у Facebook.

Київський міський ТЦК та СП цю інформацію спростував і звинуватив автора у поширенні фейків, які зривають мобілізацію.

Піти додому з ТЦК вартує $30 тисяч? Сухопутні війська прокоментували скандал фото 1

Реакція Сухопутних військ була більш зваженою.

«Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів», – ідеться в повідомленні.

У пресслужбі пояснили, що без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування. Там запевнили, що Командування Сухопутних військ веде боротьбу з будь-якими спробами корупції, «спрямовану на викорінення цього явища та забезпечення прозорості у процесі мобілізації».

«Причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються. Інформація про виявлені факти корупційних дій оприлюднюється, щоб відновити довіру суспільства», – зазначили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, на Рівненщині в пункті збору для відправки до військового навчального центру помер чоловік. Рівненський обласний ТЦК та СП зазначив, що першочерговими слідчо-оперативними заходами встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні.

До слова, у місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру. 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних. Під час руху автомобіля солдат запасу Євген Кушнір нібито самовільно відчинив бокові двері та вискочив на ходу на проїжджу частину, отримавши множинні травми.

Теги: ТЦК розслідування скандал хабар

