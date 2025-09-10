Вбивство українки у США: Трамп знову звинуватив демократів у зростанні злочинності

Трамп заявив, що потрібно відповідати на злочинність «силою і рішучістю»

Трамп стверджує, що найбільш небезпечними містами США керують мери-демократи

Президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності, передає «Главком».

Трамп стверджує, що 25 найбільш небезпечними містами Америки керують мери-демократи, які, за його словами, дозволяють «диким, кровожерливим злочинцям» вільно полювати на невинних людей.

У зверненні були показані фотографії жертви, підозрюваного Декарлоса Брауна-молодшого, а також кадр моменту нападу. Президент назвав Заруцьку «прекрасною молодою дівчиною», яку вбив «божевільний монстр». Він наголосив, що злочинець був на волі після 14 попередніх арештів. Трамп заявив, що потрібно відповідати на злочинність «силою і рішучістю», оскільки «це єдина річ, яку вони розуміють» .

Президент також підкреслив, що народ вимагає захисту, безпеки, закону і порядку, і нагадав про своє рішення відправити війська Національної гвардії до Вашингтона.

Раніше Трамп поставив риторичне запитання, чому такий злочинець перебував на волі, і заявив, що винні в цьому демократи, які, на його думку, відмовляються ув'язнювати «поганих людей». Він поклав відповідальність за смерть Заруцької на демократів та особисто на Роя Купера – колишнього губернатора. Політик наголосив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку, який, на його думку, можуть забезпечити лише республіканці.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший фото: соціальні мережі

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.