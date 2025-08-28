Влада зупинила концерт артиста YakTak, який проходив в день загибелі десятків киян

Київ пережив чергову масовану атаку ворога з численними жертвами, тому концерт у цей трагічний день українці назвали «танцями на кістках»

Сьогодні, 28 серпня, у Софіївській Борщагівці в «У-Кварталі» з благодійним концертом виступив артист YakTak. Це викликало обурення у багатьох українців, оскільки столиця пережила масовану атаку ворога, яка забрала життя 21 людини. Про це пише «Главком».

Як йдеться на сторінці «У-Квартала» благодійний концерт розпочався о 19:00, вхід вільний, вітається донат на благодійний збір. Зазначається, що планують зібрати 200 тис. грн на ремонт палат у військовому госпіталі.

Хоча концерт і благодійний, багато людей написали, що варто було його перенести, бо у ніч на 28 серпня Київ перебував під атакою окупантів. Наразі відомо про 21 загиблу людину та 225 пошкоджених житлових будинків.

Під публікацією «У-Квартала» про благодійний концерт люди пишуть, що недоречно проводити виступ у такий день і треба було все перенести.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що масові святкові заходи на Софіївській Борщагівки зупинені. Люди розійшлися. Адміністративні матеріали за статею 185-1 КУпАП складено на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.

«Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому, відразу звернувся до поліції для відповідного реагування. Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими», – зазначив Калашник.

Нагадаємо, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що під час нічної російської атаки загинув син працівника компанії. Під завалами будинку лишається чоловік співробітниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Перцовського.

«Удари, що прийшлись по житлових кварталах, принесли залізничній родині неймовірний сум. Загинув 14-річний син нашого працівника з воєнізованої охорони і під завалами будинку лишається чоловік співробітниці, чергової по переїзду з Дарниці. Вона вдома отримала поранення – колеги поруч у лікарні. Ще маємо двох колег із постраждалим житлом. З усіма – ми поруч у цей скрутний час, надамо максимальну підтримку, вже підшукали тимчасове житло, де є потреба», – йдеться у повідомленні.