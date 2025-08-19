Діти та російська мова. Нардеп Гончаренко залякує блогерку позбавленням батьківських прав, деталі скандалу

Нардеп Гончаренко погрожує позбавити блогерку Мандзюк батьківських прав

Хмельницька блогерка Олена Мандзюк, проти якої нещодавно відкрили кримінальне провадження, дала коментар щодо скандалу. Народний депутат Олексій Гончаренко погрожує домогтися позбавлення її батьківських прав після її слів у соцмережах про те, що її діти «можуть відп*здити» однолітків, які розмовляють російською. Скандал триває з 14 липня. Про це повідомляє «Главком».

Початок конфлікту: Заява блогерки

Конфлікт розпочався 14 липня, коли Олена Мандзюк, коментуючи один зі своїх дописів, написала: «Мої діти можуть і від***дити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. В чому проблема?». Ці слова викликали резонанс у соцмережах та обурили Олексія Гончаренка, який звернувся до правоохоронних органів.

Відповідь Гончаренка та пряма погроза

Олексій Гончаренко заявив, що передав матеріали щодо блогерки Мандзюк до поліції та отримав відповідь на своє депутатське звернення від уповноваженого з прав людини.

Нардеп публічно попередив блогерку: «Якщо буде хоч один випадок насильства зі сторони її дітей по відношенню до інших – я особисто займусь тим, щоб позбавити її батьківських прав».

Кримінальне провадження та реакція Мандзюк

Олена Мандзюк повідомила, що проти неї відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України. У своєму дописі блогерка різко висловилася про Олексія Гончаренка, звинувативши у розпалюванні ворожнечі.

Вона заявила, що не шкодує про свою позицію, оскільки вона «відображає моє ставлення до всього російського». За словами Мандзюк, її діти, батько яких воює на фронті, сприймають російську мову як ознаку загрози, і її слова були лише «емоційною гіперболою», а не закликом до насильства. Блогерка також розглядає можливість подати позов на нардепа за наклеп.

Реакція народного депутата

Гончаренко також висловив обурення тим, що Мандзюк, на його думку, сприймає кримінальну справу як «розважальний ролік».

«Мандзюк записує розважальний ролік про те, що ставить 10 з 10 кримінальній справі, яка відкрита проти неї, увага! За підбурення до агресії проти дітей. Здається, Елена забула, що це не смішно. Насилля до дітей - це ненормально. Тому і існує кримінальна стаття», – заявив Гончаренко.

Позиція Мандзюк

Блогерка у коментарі для Суспільне Хмельницький розповіла, що її слова були вирвані з контексту. За її словами, це була «емоційна гіпербола», яка відображає її ставлення до всього російського.

«Я не шкодую про свою позицію, бо вона відображає моє ставлення до всього російського та носіїв московитого в Україні. Але я розумію, що ворог і його «посіпаки» завжди будуть шукати слова, за які можна зачепитися. Саме цим і займається Гончаренко замість того, щоб боротися з реальною російською пропагандою та впливом. Він відбілює російську мову й намагається дискредитувати тих, хто чітко стоїть на українських позиціях», – висловилася Мандзюк.

Вона додала, що її діти сприймають російську мову як «мову терористів» і будуть захищатися від неї так, «як вміють, коли мами немає поряд». Блогерка наголосила, що у її словах не було закликів до насильства.

Крім того, Олена Мандзюк розглядає можливість подати позов проти Олексія Гончаренка «за наклеп та свідоме перекручення моїх слів», що, на її думку, шкодить репутації та безпеці її родини.

ст. 161 ККУ: Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

