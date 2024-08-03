Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просуваються на Донеччині: аналітики попереджають про спробу оточення ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти просуваються на Донеччині: аналітики попереджають про спробу оточення ЗСУ
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що на Донеччині можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ
фото з відкритих джерел

В ISW зауважують, що російські наступи в Залізному та Нью-Йорку розташовані приблизно за п’ять кілометрів один від одного

Окупаційна російська армія просунулася поблизу Торецька, у Нью-Йорку і Залізному в Донецькій області. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 1 серпня показують, що окупанти просунулися в центрі Нью-Йорка. своєю чергою, один російський блогер стверджував, що ЗСУ успішно контратакували в центрі цього населеного пункту та навіть захопили невстановлену кількість загарбників. Втім, наразі в ISW не бачать підтвердження цієї заяви.

Тим часом геолокаційні кадри за 2 серпня вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися в південно-західній частині Залізного, що на південний схід від Торецька. Російські блогери стверджували, що сили РФ також просунулися в Дружбі, а також те, що загарбники намагаються оточити українські сили на обмежених позиціях між Нью-Йорком і Залізним.

Окупанти просуваються на Донеччині: аналітики попереджають про спробу оточення ЗСУ фото 1

В ISW зауважують, що російські наступи в Залізному та Нью-Йорку розташовані приблизно за п’ять кілометрів один від одного. Ймовірно, окупанти спробують тактично оточити українські сили в цьому районі, припускають у ISW.

«Аналітики Інституту не вважають, що спроба російського оточення обов’язково вдасться. Можливе просування росіян на південний захід від Залізного або на північ від Нью-Йорка може призвести до того, що українські сили будуть змушені відійти з позицій між Залізним і Торецьком», – наголосили американські фахівці.

Нагадаємо, російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року
Теги: окупанти армія блогер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп швидко перевершив Байдена за кількістю підписників і вподобань у TikTok
Байден зустрічався з TikTok-блогерами, які мали допомогти йому перемогти у виборах
5 липня, 14:55
Еліна Світоліна не стримала сліз через ракетний удар РФ по Україні
«Було непросто зосередитися на грі»: Світоліна заплакала після переможного матчу
8 липня, 19:58
У Житомирській області син вбив власну матір
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався спалити розчленоване тіло матері
14 липня, 23:40
Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини
Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини
20 липня, 06:41
НАТО готується до загроз з боку Росії
Вперше з часів холодної війни: НАТО тримає у бойовій готовності рекордну кількість військових
22 липня, 09:55
На Харківщині понад 74 діб тривають тривоги у Липецькій та Вовчанській громадах
У Харкові завершилась найдовша повітряна тривога
25 липня, 22:00
МАГАТЕ вкотре не отримало доступ до однієї з частин шостого енергоблока Запорізької АЕС
МАГАТЕ протягом тижня зафіксувало вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС
26 липня, 15:28
На фронті вібдбулося 96 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року
28 липня, 00:00
Ворог просунувся біля Урожайного
Росія просунулася біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState
31 липня, 08:12

Події в Україні

Буданов розкрив плани окупантів до кінця року
Буданов розкрив плани окупантів до кінця року
Окупанти просуваються на Донеччині: аналітики попереджають про спробу оточення ЗСУ
Окупанти просуваються на Донеччині: аналітики попереджають про спробу оточення ЗСУ
Харків у суботу прокинувся від вибухів: що відомо
Харків у суботу прокинувся від вибухів: що відомо
Втрати ворога станом на 3 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Кросівки, шкарпетки і зубна щітка: суд арештував речі підозрюваного у вбивстві Фаріон
Кросівки, шкарпетки і зубна щітка: суд арештував речі підозрюваного у вбивстві Фаріон
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі
31K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
27K
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»
13K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9343
Путін розцілував жінку: хто така Анна Дульцева і навіщо вона диктатору
8758
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua