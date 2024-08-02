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З Грузії до Росії потрапляють підсанкційні товари: розслідування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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З Грузії до Росії потрапляють підсанкційні товари: розслідування
У податковій службі Грузії сказали журналістам, що дотримуються всіх міжнародних норм і санкцій
фото з відкритих джерел

Санкціонований вантаж із Грузії в Росію надходить двома шляхами

Через Грузію до РФ продовжується постачання низки підсанкційних товарів подвійного використання, таких як дрони, комп'ютерні процесори, GPS-пристрої, карти пам'яті. Про це йдеться в розслідуванні грузинського видання iFact.

Експорт згаданої продукції до РФ був заборонений через міжнародні санкції ще в грудні 2022 року. Проте не всі країни дотримувалися обмежень, пише грузинське видання.

У податковій службі Грузії сказали iFact, що дотримуються всіх міжнародних норм і санкцій, а також здійснюють суворий контроль на кордоні. Але розслідування виявило нові схеми обходу санкцій, у яких неодноразово звинувачували Тбілісі.

Згідно з розслідуванням, санкціонований вантаж із Грузії в Росію надходить двома шляхами: напряму або ж шляхом перетину двох-трьох державних кордонів.

Журналісти iFact змогли в межах експерименту домовитись про відправлення з Тбілісі до Самари дронів через транспортну компанію Kairos Logistics. Оператор надав «повну гарантію» доставки, зазначивши, що вже мав досвід роботи з підсанкційними товарами.

Так само журналісти змогли «відправити» до Росії інтегральні схеми через фірму Cargo Rapido, зареєстровану в Грузії громадянином Росії, підкресливши, що «санкції її не турбують».

Статистика за 2023-2024 роки показує, що з Грузії в Росію, Вірменію, Азербайджан і країни Центральної Азії було експортовано товарів подвійного призначення на $10,7 млн.

Також зазначається, що з минулого року суттєво зріс експорт із Грузії таких товарів, як радіонавігаційне обладнання, електронні інтегральні схеми, блоки цифрового оброблення даних, обладнання для приймання та передавання звуку та зображення, а також побутова техніка.

Нагадаємо, США звинуватили Грузію у поставках чипів до РФ в обхід санкцій. Після цього Служба доходів міністерства фінансів Грузії звернулася до американських колег і зажадала роз'яснень, на підставі яких доказів були зроблені зазначені заяви з приводу Грузії.

Як повідомлялося, у Грузії відмовляються запроваджувати санкції проти РФ. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що економіка країни впаде, якщо вона введе прямі санкції проти Росії. 

Теги: росія Грузія розслідування експорт санкції

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